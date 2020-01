Congo-Kinshasa: Renaissance en 2020

Entre "les meilleurs vœux" pour une nouvelle année, il y a plus important. C'est de se fixer les objectifs et projections à réaliser afin que ce nouvel an soit tout autant heureux, comme chacun le souhaite pour son prochain.

En République démocratique du Congo, et principalement, au sein du marigot politique, des objectifs sont comptés à foison dans chaque camp politique et du côté du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce dernier qui, dans son message de vœux, de ce mardi 31 décembre 2019, a souhaité aux congolaises et congolais de tout bord, une merveilleuse année 2020 qu'il a, lui-même, déclarée : "de grandes actions et de la renaissance du Congo".

Et, avec la promulgation, le même mardi 31 décembre 2019, de la loi des finances pour l'exercice 2020 dont le budget est évalué à plus de 10 milliards de dollars américains, le Chef de l'Etat a posé des prémices en vue d'améliorer, dans cette nouvelle période, les conditions de vie du peuple congolais qui, du reste, ne désire que la satisfaction de ses aspirations à vivre en paix, sécurité et confort en RD. Congo.

D'ailleurs, le meilleur est aussi voulu par le Front commun pour le Congo (FCC) qui, déterminé à reprendre le flambeau du pouvoir en 2023, s'est décidé de se lancer dans la mobilisation, afin de resserrer les liens et gagner plus de popularité.

Du côté du Cap pour le Changement, l'horloge se penche vers la restructuration et la mutation en une plateforme politique, à l'instar de son partenaire FCC, dans le cadre de la coalition au pouvoir. Chose qui permettrait aux leaders de cette plateforme de cogiter sur un certain modus operandi en vue de conserver les arcanes du pouvoir que détient Félix Tshisekedi.

Par ailleurs, si d'un côté, cette année 2020 consacrerait, tant soit peu, l'obsolescence de la coalition Lamuka, au regard de divergences des démarches, il va sans dire qu'elle vivra, de l'autre côté, une certaine propulsion dans la lutte de ses quatre principaux leaders : Bemba, Fayulu, Katumbi et Muzito.

Déjà, Fayulu et Muzito qui sont désormais inséparables, de par leur combat pro-vérité des urnes, entendent mener plus d'actions de terrain. Le Président de l'Ecidé a, lors de son adresse du lundi 30 décembre 2019, décrété "2020" comme année de la libération du Grand Congo.

Qui plus est, Moïse Katumbi Chapwe, dorénavant président d'Ensemble pour la République, s'évertuera, sans doute, dans la mise en œuvre de diverses stratégies en vue d'atteindre sa vision, celle "d'un grand parti pour un grand pays". Ce, alors que Jean-Pierre Bemba dont le regroupement politique MLC a totalisé 21 ans promet, dans son message de vœux du 31 décembre 2019, de se battre pour le rétablissement de l'autorité de l'Etat.

Il appert que tous ces protagonistes joueront vraisemblablement le rôle de sentinelle de la population, comme la société civile et les confessions religieuses qui ne cessent d'appeler à la vigilance.

2020 est certainement l'année d'innombrables enjeux à tous les niveaux. D'où, chacun est tenu d'y mettre du sien. «Bienvenu dans ce nouvel an avec ses nouveaux défis et ses multiples surprises!».