Congo-Kinshasa: Kinshasa - Noël Tshiani à la rescousse des malades internés à l'hôpital Général de Référence

A vingt-quatre heures de la fête du nouvel an, le Président National du parti politique la «Force du Changement» (FDC), et candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018, Noël Tshiani, a rendu visite aux malades internés à l'Hôpital Général de Référence de Kinshasa (ex-Maman Yemo).

Il était question, pour lui, de leur présenter ses vœux de santé, de prospérité et de longévité pour cette année 2020 et, en même temps, de palper du doigt les conditions de vie des patients, de les réconforter et surtout, de partager un repas de cœur avec ces patients cloués au lit de l'hôpital à la veille des festivités de la nouvelle année. Dans la ligne droite de sa visite, Noël Tshiani a proposé notamment, la réhabilitation de cet hôpital public qui ressemble aujourd'hui aux vestiges.

Dans ce même registre, Il a visité le pavillon de la maternité où il a promis de payer la caution pour toutes les femmes retenues pour insolvabilité.

Comme à l'accoutumée, Noël Tshiani n'a pas manqué de délier sa langue. «Nous étions là pour rendre visite à ces frères et sœurs qui sont malades, les encourager en leur souhaitant une heureuse fête de bonne année 2020. Et aussi, pour partager avec ces patients qui n'ont pas de familles et qui restent sur le lit de l'hôpital, le peu que nous avions. A occasion, nous avons également visité cet hôpital de référence de Kinshasa qui est actuellement dans une situation catastrophique. Car, les médecins, infirmiers, infrastructures ne sont pas entretenus et soutenus par l'Etat propriétaire. Et, pourtant, en tant qu'un pays ayant de grandes ambitions, nous devions avoir un plan global de la réhabilitation du secteur de la santé. Je propose ainsi la réhabilitation de cet hôpital général de référence ».

Dans la foulée, les bénéficiaires, quant à eux, n'ont pas manqué de mots pour remercier ces actes socio-humanitaires.

«Nous sommes heureux de cette visite car, en bon père de famille, il a pensé à partager avec nous ce repas de cœur à la veille de nouvel an. Nous saluons ce geste de générosité. Il nous a également promis de payer la caution des femmes retenues pour insolvabilité. Que Dieu le bénisse,» a précisé un des patients, le visage rayonnant.