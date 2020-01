Congo-Kinshasa: Fin 2019 - Béatrice Lomeya au secours des orphelins...

A l'occasion de festivités de fin d'année 2019, la Ministre d'Etat en charge du Genre, Famille et Enfant, Béatrice Lomeya Atilite n'est pas restée cloîtrée dans ses bureaux. En bonne mère de famille, elle s'est personnellement occupée des orphelins à travers des centres et orphelinats de Kinshasa.

Lundi 30 décembre dernier, elle s'est rendue notamment, à l'école de prière Péniel, où elle avait été invitée par la chantre du Gospel, la sœur Alice Ali et a indiqué que prendre soin des orphelins, relève de la responsabilité du Gouvernement Congolais.

A travers ce déplacement, Béatrice Lomeya Atilite a assisté à un culte d'action de grâce afin de remercier le Seigneur d'avoir gardé ses enfants. Des moments forts d'adoration et de louange avec des orphelins venus de plusieurs centres et la Ministre d'Etat, en charge du Genre, Famille et Enfant ont caractérisé cette journée afin de rendre grâce Dieu.

Quant à elle, Béatrice Lomeya Atilite a laissé entendre que sa venue dans ce lieu est en vue de réconforter tous les enfants orphelins, avant d'indiquer que cela relève de la responsabilité du Gouvernement Congolais. « Je suis là effectivement pour réconforter ces enfants. Certes, ils sont orphelins, mais il y a des gens qui sont utilisés par Dieu dans la société pour prendre soin d'eux», a-t-elle dit.

«L'Etat Congolais a cette responsabilité de veiller sur tous les enfants. Raison pour laquelle j'ai partagé ce repas en ce moment avec les enfants, tout en leur souhaitant mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui succède à 2019 », conclut-elle.

Les bénéficiaires n'ont pas caché leur joie. Ils ont remercié celle qui s'est faite mère de tous sans distinction sociale, pour cet acte de bonne volonté posé en leur faveur, tout en demandant à Dieu de ne cesser de lui faire du bien.

Pour sa part, la sœur Alice Ali, toute heureuse, comme il fallait d'y attendre, de sa visite qui a émerveillé de joie tous les enfants orphelins présents.

Hormis ce repas servi aux orphelins, une enveloppe consistante a été remise à l'initiatrice pour soutenir ses enfants sans parents.

Pour Béatrice Lomeya Atilite, bien que cette visite soit la première, elle ne sera jamais la dernière pour être de plus en plus, plus proche du peuple, comme le veut la vision du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi.