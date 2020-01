Congo-Kinshasa: Les perspectives de l'année 2020 entrevues par Samy Badibanga et Martin Fayulu

A l'instar de vieilles démocraties, les acteurs politiques majeurs ont coutume de présenter leurs messages de vœux à l'aube d'une nouvelle année. Pour 2020 qui s'ouvre, le Premier vice-président du Sénat et personnalité indépendante, Samy Badibanga, de même que l'un des leaders de la plateforme politique Lamuka, Martin Fayulu, n'ont pas dérogé à la règle.

Le premier l'a fait sous forme écrite, le second sous forme orale. L'un des angles choisis par les deux acteurs politiques, ce sont les tenants et les aboutissants de la coalition FCC - CACH dont sont issus Félix Tshisekedi, le Président de la République en fonction, et Joseph Kabila, son prédécesseur.

«L'année 2019 a mis fin à des années de crise politique qui paralysaient notre pays. Elle s'est achevée avec des institutions en place qui peuvent en 2020 s'attaquer aux chantiers de la réussite de la République. Ils sont immenses, comme notre Nation qu'ils nous appartiennent à toutes et à tous de consolider. L'an 2020 s'ouvre avec l'espoir renouvelé de changements profonds : le progrès pour toutes et tous par la garantie des droits et de l'Etat de droit, de l'accès à la santé, à l'éducation et à la formation, à des emplois décents et durables, et à l'accès aux financements pour les entrepreneurs.» C'est en ces termes que Samy Badibanga, ex-Premier ministre, a introduit son message de vœux.

Appuyant la vision du Président de la République, celle de décréter 2020 «année de l'action», le numéro deux du Sénat souligne qu'il est impératif de dépasser l'horizon des échéances électorales de 2023 en vue de relever des défis nationaux. Interpellant les sociétaires de FCC - CACH sur un ton modéré, Samy Badibanga martèle qu'il est aussi impératif d'avoir une coalition politique solidaire et non de façade, qui n'entre pas dans les jeux d'une cohabitation qui ne dit pas son nom.

Ce disciple d'Etienne Tshisekedi proche du Chef de l'Etat estime que, au-delà de la crise humanitaire et de l'insécurité, des réformes profondes doivent être engagées en 2020. Notamment, rendre le commerce accessible à tous, la fiscalité lisible et incitative à l'investissement, multiplier les ressources publiques pour mener la guerre à la pauvreté.

En revanche, c'est un ton beaucoup plus ferme qui est employé par l'opposant Martin Fayulu. Dans son adresse à la nation du 30 décembre 2019, celui-ci s'en est violemment pris à la classe dirigeante, les sociétaires de la coalition FCC - CACH et, plus particulièrement Joseph Kabila. Ce ténor de Lamuka peint un tableau trop sombre de cette année nouvelle. Voici une série d'interrogations, rengaines, extraites du discours de ce candidat malheureux à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 :

«Peut-on parler de l'alternance, du changement, lorsque les animateurs de toutes les institutions de la République, du président au bourgmestre, sont nommés par un individu ? Peut-on parler de l'alternance, du changement, lorsque l'on est contraint de sillonner le monde au frais du trésor public pour exécuter la procuration donnée par Monsieur Kabila, au point de défendre les auteurs des violations des droits humains sanctionnés par l'Union Européenne et les Etats-Unis d'Amérique ? Peut-on parler de l'alternance, du changement, lorsque ceux qui ont détourné 15 millions de dollars du trésor public vivent et travaillent paisiblement sans être inquiétés. Peut-on parler de l'alternance, du changement, lorsque les populations du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, de Haut-Uélé, de l'Ituri, du Nord Katanga et d'ailleurs sont chaque jour systématiquement massacrées comme par le passé ? Peut-on parler de l'alternance, du changement, lorsque les tueries de Kamwina nsapu, qualifiées par certains comme un génocide, et à la base de plusieurs déplacés internes et externes, demeurent un mystère pour le peuple congolais ? ... ».

Pour celui qu'on a surnommé «Soldat ou Commandant du peuple», le Congo n'est pas géré, il est livré aux méchants, aux personnes assoiffées de pouvoir et d'argent, sans vision ni valeurs. Fayulu fait, par ailleurs, deux annonces pour cette année 2020. Le 17 janvier prochain, jour du martyr du héros national Patrice Emery Lumumba, il invite ses partisans à une Marche de deuil et d'indignation sur toute l'étendue de la RDC et dans la diaspora. Puis, les 12 et 13 février 2020, il organisera un forum sous le thème : «l'intégrité de la RDC». Aussi, a-t-il décrété 2020, année de la Libération de la RDC. Martin Fayulu promet de frapper fort.

Il y aura certainement des turbulences en RDC au cours de cette année 2020.