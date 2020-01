Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Morisiens pou fiers léritaz ki nou pou kit pou zot»

Dans son message à la nation pour le Nouvel An, diffusé à la MBC hier, mercredi 1er janvier, le Premier ministre a insisté sur l'effort de tout un chacun pour que Maurice devienne, de plus en plus, un pays moderne. «Mon engagement est clair, explique-t-il, mon gouvernement travaillera dans l'intérêt de tous les Mauriciens.» Mais ces derniers devront aussi aider à construire l'avenir du pays. «Mo bizin soutien tou dimounn pou ki nou progres enkor plis.»

Le Premier ministre a aussi fait le bilan de 2019 et a annoncé ses priorités pour cette année. Il n'a pas manqué de démarrer son discours par les récentes élections générales qui se sont déroulées «dans le calme». Même si d'aucuns affirmaient qu'elles étaient truquées. «Mo dir sa bann la aksepté verdic du peuple avec dignité», dira-t-il.

Désormais, c'est l'heure de se mettre au travail. Déjà, a indiqué Pravind Jugnauth, plusieurs promesses sont devenues une réalité : le Portable Retirement Gratuity Fund, la pension de vieillesse qui est passée de Rs 3623 en 2014 à Rs 9 000 l'année dernière, le salaire minimum à Rs 10 200 à partir de ce mois, les fonctionnaires qui toucheront Rs 1 000 en attendant le rapport du Pay Research Bureau... Cela démontre que «l'équipe gouvernementale a tenu parole».

Les projets en cours pour 2020 ? Le discours-programme sera présenté le 24 janvier et contiendra des mesures pour «bâtir une République moderne et durable. Mauriciens pou fiers léritaz ki nou pou kit pou zot». Plusieurs pas en ce sens ont déjà été faits, insiste le Premier ministre. Ainsi, nombre d'institutions internationales ont reconnu que nous avons remis l'économie sur les rails et que nous sommes sur le chemin de la modernisation, insistera Pravind Jugnauth.

Parmi les mesures qui sont à venir : une attention particulière qui sera accordée aux secteurs sucre et manufacturier. Il sera aussi question de formation pour les jeunes afin qu'ils puissent intégrer le monde du travail plus facilement. Des politiques fortes sont aussi attendues au niveau de l'environnement pour une île Maurice plus propre tout en étant adaptées au changement climatique.

Le Premier ministre terminera son discours en demandant aux Mauriciens de se montrer responsables sur la route durant cette période festive. «Prenez aussi soin de votre santé», insistera Pravind Jugnauth avant de souhaiter une bonne année à tous ceux se trouvant à Maurice, Rodrigues ou encore Agalega.