Burkina Faso: Voeux 2020 du président du CDP

Chers compatriotes,

L'année 2019 qui s'achève, a été une période éprouvante pour tous, en termes de vie difficile.

Le Burkina Faso, a besoin de paix, les populations du Burkina Faso ont droit à la sécurité et à la prospérité.

Ma pensée pour cette nouvelle année 2020 qui s'annonce, va à l'endroit des familles qui ont perdu un proche au cours de l'année 2019. Votre peine ne restera pas vaine, tant notre détermination portée dans l'espoir, œuvre et œuvrera pour un Burkina Faso solidaire de toutes ses composantes.

A vous populations déplacées à l'intérieur de notre territoire pour des raisons d'insécurité, en tant que président du CDP, je vous rassure que j'ai à cœur votre situation d'injustice et de força. Vous êtres des hommes, des femmes, des enfants qui ont les mêmes droits à la dignité et au bien être sur le territoire du Burkina Faso. Le Burkina Faso est le vôtre, rien ne justifie le sort qui est le vôtre.

A vous, Force de Défense et de Sécurité, au nom de tous les militants et militantes du CDP, je m'incline devant la mémoire de vos frères d'armes tombés dans vos rangs. Je salue votre bravoure et votre détermination dans la lutte contre le terrorisme et pour la patrie. La victoire contre le terrorisme sera au rendez-vous grâce à votre sacrifice, à vos efforts et en votre foi à la patrie. Nous sommes fiers de votre engagement. Le CDP ne manquera pas un instant de vous encourager, de vous soutenir et d'exhorter le gouvernement à jouer pleinement sa partition.

A vous chers compatriotes du secteur public et du secteur privé, vos engagements respectifs dans le travail contribuent à bâtir de manière harmonieuse et solidaire notre pays, le Burkina Faso.

Des conditions de travail souvent difficiles et des rémunérations souvent en deçà des attentes face aux réalités économiques du moment, vous ont amené de manière légitime à des mouvements sociaux. Malheureusement, le gouvernement n'a pas su donner le meilleur de sa politique en matière de dialogue social inclusif pour la recherche de solutions consensuelles face aux préoccupations des travailleurs.

A vous Jeunesse du Burkina Faso, le CDP vous encourage et vous exhorte à plus d'engagement citoyen et patriotique au profit de votre pays. Vous n'êtes pas seulement les responsables de demain, vous êtes également les acteurs de maintenant pour un demain plus responsable et plus resplendissant.

La politique du gouvernement concernant la jeunesse et le règlement des problèmes qui les concernent, s'apparente à un traitement homéopathique de questions très sérieuses et très cruciales.

Le CDP d'aujourd'hui que je dirige, vous promet que rien n'est perdu pour vous. Vous avez votre place dans la construction de notre pays, le Burkina Faso.

A vous braves femmes du Faso, le contexte politique nous impose une fausse déclinaison du genre. La femme occupe la première place dans notre société. C'est pourquoi, notre leitmotiv est : à compétence égale, responsabilité égale, à travail égal salaire égale. Aussi, nous n'avons de cesse d'interpeller ceux qui nous dirigent aujourd'hui à mettre en place des dispositifs d'incitation à la promotion de la femme en commençant par le système éducatif et les mesures de formation et de sensibilisation.

A vous, Burkinabè de l'extérieur, soyez fiers de votre origine le Burkina Faso. Vos attentes pour ce pays sont au centre des préoccupations du CDP.

Chers Compatriotes.

Le bilan de l'année 2019 est très mitigé. Il est très sombre en ce qui concerne les réponses du gouvernement aux besoins réels des populations du Burkina Faso. En matière de dialogue politique il y'a une amorce que tous les acteurs souhaitent un aboutissement sincère.

Sur le plan économique, les entreprises peinent à se maintenir dans la compétitivité, en raison d'un échec de la gouvernance économique du pouvoir du MPP et de ses alliés.

Sur le plan social, les attentes légitimes des partenaires sociaux pour une vie digne, n'ont connu aucune réponse satisfaisante. En outre, la fracture sociale sur fond d'insécurité grandissante met en mal le vivre ensemble des Burkinabè.

L'échec notoire de la gouvernance actuelle sur le plan social, économique et politique, enferme les opinions dans la haine, le rejet de l'autre et la discrimination.

La chute vertigineuse de la qualité de notre système l'éducation est un des résultats des multiples échecs de la gouvernance du pouvoir MPP et de ses alliés.

Le terrorisme sur notre territoire, est un des résultats des échecs du pouvoir du MPP et de ses alliés.

L'injustice dans le traitement de nos travailleurs est un des résultats de l'échec de la gouvernance du pouvoir MPP et de ses alliés.

Pour le CDP, rien ne doit imposer au Burkina Faso et aux burkinabè une logique de vie autre que celle que les burkinabè auront eux-mêmes librement choisie.

Chers compatriotes

Le début de la nouvelle année nous offre une belle opportunité de présenter en votre nom à tous, à Son Excellence le Président Blaise COMPAORE, ainsi qu'à tous ses proches nos vœux les meilleurs.

A vous, chers camarades arbitrairement détenus, à ceux forcés à l'exil, ainsi qu'à tous ceux soumis à des poursuites et harcèlements judiciaires arbitraires, nous vous souhaitons une bonne année 2020, tout en vous exprimant notre solidarité et à vos familles respectives. Nos vœux de santé et de courage vous accompagnent dans ces dures épreuves. Notre souhait est de voir en cette année 2020, la fin de tous ces calvaires.

Je saisis l'occasion pour lancer de manière solennelle, un appel au retour de tous les exilés politiques de notre pays, exigence du moment en termes de réconciliation, de dignité, d'humanisme et de solidarité.

Nos vœux de bonne et heureuse année vont également à l'endroit de tous ceux, qui souffrent soit du fait de maladies soit du fait de la précarité devenue endémique dans notre pays.

Chers compatriotes

Le Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) par ma voix vous souhaite une année de santé, de paix, de sécurité, de bonheur et de succès dans toutes vos luttes citoyennes et républicaines pour un Burkina où il fera bon vivre pour toutes et tous.

Le CDP est disposé à mettre toutes ses forces pour appuyer la population burkinabè dans ses justes luttes quotidiennes pour son mieux être.

Que cette année 2020, soit celle de la réconciliation des Burkinabè avec eux-mêmes.

Bonne et heureuse année 2020

Démocratie, Progrès, Justice.

Wend-Vennem Eddie Constance KOMBOIGO

Le Président du Congrès pour la Démocratie et le Progrès