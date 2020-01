Madagascar: Insolite - Réveillon et magie des fuseaux horaires

La ville de Wellington, la plus éloignée de Madagascar avec le décalage positif.

Les fêtes de fin d'année ont toujours cet aspect insolite. Comme le fait de prendre le départ en avion depuis Los Angeles aux Etats-Unis pour rejoindre la ville de Tokyo au Japon. Le décalage horaire est tout simplement de 17 heures, le calcul est élémentaire. Si l'individu quitte la ville nippone, sachant que le trajet en avion dure 10 heures, à 6 h du matin le 1er janvier, après avoir passé les meilleures festivités de réveillon dans une cité commençant à se réveiller, il arrivera à 22h à Los Angeles le 31 décembre. S'il trouve rapidement un lieu festif, il pourra fêter la Saint-Sylvestre une seconde fois.

Dans le monde, le plus grand écart de décalage se trouve entre les petites îles qui se trouvent à l'ouest de l'Amérique du Nord et des archipels situés au large de la Nouvelle Zélande. Et s'il est en avion supersonique, le voyageur pourra même faire trois réveillons en une seule fois. Voire quatre, soit un véritable record à établir. De plus, il devra apprendre plusieurs langues pour crier « Bonne année » et avoir les reins solides afin de supporter ces changements d'horaire et le voyage.

Tandis que tout cela rendra ses appareils électroniques, affichant la date, complètement fous. A Madagascar, l'un des plus grands décalages est celui 10 heures avec la Nouvelle Zélande. Si les noctambules à Toamasina, Antananarivo et compagnie cherchent encore le meilleur lieu pour festoyer le 31 décembre vers 22h, il fait déjà jour chez les « wellingtonois » le 1er janvier.