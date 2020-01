Madagascar: Fêtes de fin d'année et de nouvel an - Un semblant de trêve politique

Que du monde lors des fêtes de fin d'année.

L'année 2019 vient de s'écouler, pour laisser la place à une nouvelle année. Que nous réserve 2020 tant sur le plan social, économique et politique ?

Les gens ont pu passer les fêtes de fin d'année et de Nouvel An dans l'allégresse et dans la joie. Cette trêve politique va-t- elle durer ? Toutefois, on a l'impression que c'est un semblant de trêve, politique cela va sans dire. En effet, les « Zanak'i Dada» se donnent rendez-vous samedi prochain au Magro Behoririka. Il s'agit probablement des dernières élections municipales et communales, plus précisément dans la Capitale, portant notamment sur les requêtes supplémentaires déposées au tribunal administratif d'Antananarivo. D'autres sujets seront éventuellement abordés, lors de ce meeting.

Revendications. Qu'en est-il de la manifestation des étudiants ? Ces derniers vont-ils reprendre le chemin de la grève cette année ? Leurs revendications portent, entre autres, sur le règlement des problèmes au niveau des infrastructures des cités universitaires ainsi que le manque de dialogue notamment sur la gestion desdites cités. Outre la grève estudiantine, il y a également celle du SECES qui revendique le reclassement des professeurs mais surtout le paiement des arriérés supplémentaires qui pourtant se chiffrent à 300 milliards d'ariary. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Le bras de fer risque ainsi de continuer entre le ministère de tutelle et les membres de ce syndicat.

Compromis. Pour cette nouvelle année, quelle va être la suite du cas d'Ambohitimanjaka ? En effet, les habitants de cette localité sont contre le remblayage de leurs rizières pour la construction de la nouvelle ville « Tana-Masoandro ». De leur côté, les tenants du pouvoir essaient d'expliquer aux habitants de cette commune les avantages qu'ils pourraient en tirer avec l'installation de cette nouvelle ville. Jusqu'à preuve de contraire, le compromis semble être difficile à trouver entre le pouvoir central et les habitants de cette commune rurale. Quoi qu'il en soit, bon nombre de personnalités ont lancé un appel à l'apaisement pour sortir le pays de sa situation actuelle.