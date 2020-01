Madagascar: Groupe JCR / MADAS - Un partenariat pour le développement du sport à Madagascar

Les parties prenantes lors de la soirée organisée par l'association MADAS à Paris.

« Servir les sportifs, s'unir et se mobiliser pour le développement du sport à Madagascar ». Tel est le leitmotiv de l'association MADAS (Mobilisation Associative pour le Développement Actif du Sport), créée en 2011 par des anciens sportifs malgaches vivant en France.

Cette association appuie matériellement et financièrement des sportifs malgaches dans toutes les disciplines dont entre autres, le football, le basket-ball, le volley-ball, le hand-ball, le tennis, les arts martiaux et le rugby. Elle exhorte en même temps une réelle implication de l'Etat dans le sport tout en appliquant le système de partenariat public-privé. Et tout dernièrement, un partenariat entre le groupe JCR et l'association MADAS a été officialisé lors d'une soirée organisée par celle-ci dans la région parisienne. « L'objectif consiste à développer le sport à Madagascar par le biais de la prise en charge médicale des athlètes », a évoqué le Dr Jean Claude Ratsimivony, le PDG du groupe JCR, qui plus est, un ancien volleyeur de l'ASA ( association sportive d'Antsakaviro et ancien champion de Madagascar.

Médecine préventive. Celui-ci est en même temps Maître en Yoga Mental avec plus de 40 ans de pratique et 4e dan en arts martiaux. Quant à l'association MADAS, elle est dirigée par le sportif de haut niveau, Alain Ramaroson, qui plus est, un ancien handballeur de Saint Michel et pratiquant et professeur d'arts martiaux tels que le karaté et le kendo. « Le partenariat entre les deux parties vise ainsi le dépistage des éventuelles maladies affectant les sportifs soutenus par l'association tout en assurant leur suivi cardiologique et leur bilan médical. Le dépistage des carences alimentaires et nutritives n'est pas en reste. Toujours dans le cadre de la promotion de la médecine préventive, nous effectuons également un coaching psychologique de chaque sportif tout en leur offrant le bien-être pour sa santé », d'après les explications du PDG du groupe JCR.

Investir dans la jeunesse. Notons que des membres d'honneur de l'Association, en l'occurrence, Maître René Ramanitrandrasana, 9e dan de Karaté le plus haut gradé à Madagascar et en Afrique et le Capitaine Dafy surnommé « l'ingénieur » de son nom Radafy Félix, ont assisté à cette soirée organisée à Paris. Celui-ci est le légendaire défenseur de l'équipe As St Michel championne de Madagascar de l'époque. Pour l'association MADAS, l'élaboration d'un plan d'action pour le développement du sport s'impose afin d'investir dans la jeunesse. « Ce plan d'action consiste entre autres à investir dans les infrastructures sportives et à intégrer le sport aussi bien à l'école qu'en entreprise. Nous sollicitons ainsi tous les opérateurs économiques à Madagascar de prendre part au développement du sport », a conclu le président de l'association, Alain Ramaroson.