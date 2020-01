Madagascar: Fête de fin d'année - Boustifaille et Musique chez « Le Cinquième Élément » Ankadivato

Une belle décoration de « Cinquième Élément »

L'année 2019 est clôturée en beauté et 2020 a été accueillie en fête et en joie au Lounge-Snack « Le Cinquième Élément Ankadivato ». « Réveillon vok'B » est l'intitulé de la soirée. Une véritable boustifaille. Crudités, salade, frites, lasagnes au jambon gratinées, filet de poisson, crevettes à la crème coco et citronnelle, riz au curry frit, tous ont été étalés sur les tables.

L'ambiance musicale a été assurée par deux jeunes artistes, Sanda Ranbaivosoa et Noumaé Tsou and friends. Blues, jazz et d'autres genres musicaux ont résonnés dans le quartier d'Ankadivato. On lisait la joie sur les visages des invités après le compte à rebours. Par ailleurs, la fête s'est prolongée jusqu'au petit matin.

La fête de la Saint-Sylvestre a été une nuit inoubliable pour les invités.

Tout un travail pour les organisateurs et le gérant du Lounge-snack « Le Cinquième Élément ». Fruit des efforts de cinq passionnés de la Restauration : la cuisine, le service, la satisfaction client ; voir la cuisine autrement et manger autrement, telles sont leurs devises. Offrir cela à tous les Malagasy, voilà le cœur de leur métier et passion. Selon le gérant, « La terre, l'eau, l'air, le feu voilà les quatre éléments. L'esprit convivial, l'ambiance musicale, les bons moments, le feeling de manger autrement de bons plats. Voilà notre définition du cinquième élément.» Un objectif atteint pour ce monsieur qui vient d'ouvrir l'établissement, en novembre 2019.