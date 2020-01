Madagascar: Un jubilé de lumière

Madagascar fête cette année ses 60 ans d'indépendance. Visiblement sous le signe de la lumière apportée par un certain nombre d'événements heureux qui ont eu cours durant cette année 2019.

Parmi les plus grands événements - et le Président de la République Andry Rajoelina l'a rappelé dans son discours de vœux - figure la visite du Pape François à Madagascar. Trente ans après Jean Paul II, ce Souverain Pontife est venu, porteur d'un message de paix, d'espoir, mais aussi de lumière pour un peuple malgache, qui a longtemps vécu dans l'ombre de la misère. Un peuple qui a aussi retrouvé la réjouissance grâce aux Barea qui les ont faits vibrés durant la CAN.

Considéré jusqu'ici comme une petite nation du football, Madagascar est revenu sur le devant de la scène du football africain et même mondial grâce à cette équipe qui, non seulement, a réussi à unir tout un peuple, mais également à donner au pays, une autre image que celle d'une des nations les plus pauvres du monde. Sur le plan économique justement, l'espoir est de nouveau permis grâce aux efforts déployés par les autorités qui misent pour cette année 2020, un taux de croissance de plus de 5%.

La visite du Président de la Banque Mondiale David Malpass et celle du Président de la Banque Africaine de Développement Akinwumi Adésina ont marqué le retour définitif de la confiance des bailleurs de fonds vis-à-vis de Madagascar dont l'économie retrouve petit à petit le chemin de la croissance. Et même si ce début de croissance n'est évidemment pas encore ressenti dans la vie quotidienne, les notes positives publiées par le Fonds Monétaire International, dans les revues de la Facilité Elargie de Crédit laisse supposer que le bout du tunnel n'est plus loin. Et l'illumination de certains quartiers de la Capitale, plus particulièrement Antaninarenina durant les fêtes de Noël et de fin d'année, redonne espoir quant à l'avènement d'une nouvelle ère de lumière à Madagascar.

Madagascar fête ses 60 ans d'indépendance. Prions pour que ce soit un jubilé de lumière comme prophétisé dans la bible dans le livre du Prophète Esaïe chapitre 60, verset 1 : « Lève-toi, brille ! Car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi ».