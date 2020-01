Madagascar: Surpopulation carcérale - Grâce présidentielle et remise de peine prononcées

Le Chef de l'Etat persiste et signe sur l'importance du respect des droits de l'homme.

« Contraire aux droits humains ». C'est ainsi que le président Andry Rajoelina considère le traitement des prisonniers dans les prisons malgaches. En effet, le Chef de l'Etat reconnaît l'existence d'un problème de gestion, ainsi que le manque et la vétusté des infrastructures. D'où les efforts entrepris actuellement par le régime en vue de changer cette réalité, avec notamment la construction de nouveaux prisons dans les provinces. « J'ai pu constater la surpopulation carcérale lors de ma visite à Antanimora. Je sais que 200 prisonniers dorment dans une petite salle de 60m2 », a-t-il annoncé. Après cette descente au mois de novembre, le Chef de l'Etat a reçu la félicitation des associations et organisations œuvrant dans le domaine des droits de l'homme tels qu'Amnesty International.

Depuis sa visite, plusieurs mesures ont déjà été prises. Dans ce sens, le Chef de l'Etat a annoncé des mesures de grâce présidentielle et de remise de peine au profit des prisonniers qui ont déjà été jugés durant son discours de vœux à la Nation. Aussi, trois mois de remise de peine a-t-il été prononcé pour les détenus ayant été condamnés à un an d'emprisonnement ferme. 4 mois de remise de peine pour ceux qui ont été condamnés entre 1 à 2 ans ferme. 6 mois pour ceux qui ont écopé entre 2 à 3 ans. 8 mois de remise de peine pour ceux condamnés entre 3 à 5 ans, et une remise de peine d'un an pour les prisonniers ayant été condamnés à une peine de travaux forcés à partir de 5 ans.

Détenus mineurs. En revanche, les détenus, âgés de 50 ans et plus pour les femmes et 55 ans et plus pour les hommes, ayant déjà fait 5 ans de prison pour un délit, bénéficient d'une grâce présidentielle. Ils vont être libérés immédiatement. La même mesure a également été prononcée pour les détenus âgés de 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes, s'ils ont déjà fait 15 ans de prison pour avoir commis un crime. Andry Rajoelina a aussi accordé une grâce présidentielle aux détenus mineurs ayant déjà purgé la moitié de leur peine.

D'après les explications, l'objectif pour ces décisions consiste à réduire le nombre des prisonniers afin de désengorger les prisons. Le Ministère de la Justice et le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) ont aussi reçu la consigne de faire tous les nécessaires pour accélérer le jugement des prisonniers qui sont en détention provisoire.