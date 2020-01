Soudan: La BCS publie un mémo pour les contrôles et procédures de l'exportation

Khartoum, 2 — La Banque Centrale du Soudan (BCS) a publié, mercredi des nouvelles procédures et contrôles pour l'exportation soudanais, et annulant un certain nombre de publications précédentes, et la publication a confirmé l'approbation des contrats émis par le ministère de l'Industrie et du Commerce.

La publication a donné des directives aux banques à surveiller les bénéfices de l'exportation, les procédures en vue de certains produits, les méthodes de paiement, et a précisé la période de recouvrement du produit de l'exportation et les moyens de conservation et les utilisations du produit de l'exportation.

La publication a compris des contrôles généraux sur les revenus des sortants, interdisant la vente du produit de l'échange aux sociétés de change et soulignant l'application de cette publication à toutes les exportations via tous les ports, passages.

Cette publication est effective à partir de sa date dans toutes les succursales opérant au Soudan.