Congo-Brazzaville: Parti congolais du travail - Le nouveau siège bientôt opérationnel

Le secrétaire général, Pierre Ngolo, a annoncé à l'ouverture des travaux du cinquième congrès ordinaire qui s'achève ce 30 décembre, que le Parti congolais du travail (PCT) sera installé sous peu « dans un joyau digne de son histoire »

La construction du nouveau siège du parti au pouvoir est, en effet, à mettre à l'actif du secrétaire général sortant qui a déposé son bilan des huit ans aux congressistes. S'agissant des délibérations du sixième congrès extraordinaire du PCT de 2011, Pierre Ngolo a rappelé que Les réformes décisives inspirées ont été conduites avec sérénité et engagement. C'est ainsi qu'il a, entre autres, cité l'instauration du Comité national d'investiture, innovation destinée à renforcer la discipline et à décupler les chances de réussite du parti en impliquant sa base tout comme les différents niveaux dans le choix des candidats. Le secrétaire général du PCT a également parlé de la création d'une organisation unique de jeunesse et d'une nouvelle organisation des femmes dont le but était d'affermir la discipline et d'adapter les structures aux évolutions en cours.

« Si pour les femmes, le changement appelé par le Congrès s'est effectué sans accros, la route vers l'Organisation unique de jeunesse était semée d'embûches. Dans ce processus, la lucidité et le courage de la direction du Parti ont été mis à l'épreuve », a-t-il rappelé.

Quant à la recommandation sur le non cumul des fonctions qui a fait couler tant d'encre et de salive au parti, Pierre Ngolo a indiqué qu'elle a été appliquée avec rigueur dès le début du mandat avant de faire l'objet d'un relâchement à partir de 2016. « Ce changement d'attitude découle d'une appréciation réaliste de la situation objective de notre Parti tout comme d'une exploitation féconde des expériences d'autres Partis, notamment des grandes démocraties. Rien ne servait de s'obstiner dans une expérience qui, à terme, conduirait à l'asphyxie du Parti », a-t-il précisé.

Il s'est aussi targué du fait que sous son mandat, les effectifs du parti sont passés de 346.127 à 539.173 membres sans compter les résultats de la fulgurante dynamique enregistrée à la veille du congrès. Pierre Ngolo s'est, enfin, réjoui du fait que le PCT a, pendant la période, mis en place une organisation et des stratégies électorales porteuses qui lui ont permis de sortir victorieux de toutes les consultations politiques . Il s'agit des législatives 2012 et 2017, des locales et sénatoriales ainsi qu'à l'installation des bureaux des conseils départementaux et municipaux en 2014 et en 2017, réalisant des performances qui consacrent son leadership national.