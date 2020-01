Congo-Brazzaville: Santé - Le gouvernement salue les efforts de réaménagement du CHU de Brazzaville

La ministre de la Santé, de la population, de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, Jacqueline Lydia Mikolo, a effectué une visite surprise au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Brazzaville, le 30 décembre, au cours de laquelle elle s'est réjouie des efforts accomplis en matière de salubrité et de réorganisation des services.

Accompagnée des cadres du département, médecins et représentants de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Jacqueline Lydia Mikolo a débuté sa visite à l'espace externe du CHU. « Comme nous le savons, la santé commence d'abord par l'environnement qui nous entoure. Et, au regard de tous les rapports que nous recevons concernant ce centre, il était question de venir constater nous-mêmes que la salubrité au niveau de cet hôpital s'améliore. Chacun a pu constater le grand travail de salubrité et de réorganisation des services qui s'effectue en ce moment », a-t-elle déclaré.

Selon elle, c'est un processus déclenché qui n'ira que d'amélioration en amélioration. En effet, après le réaménagement du personnel et des infrastructures, en cours d'exécution, s'en suivra celui des plateaux techniques.

Pour sa part, le Dr Lucien Manga, représentant de l'OMS en République du Congo, a noté que l'attention des autorités congolaises portée sur la refonte des services de santé nationaux dynamise positivement ce secteur afin de lui rendre son lustre d'antan. « En tant que vitrine du dispositif hospitalier congolais, le CHU doit bénéficier de la confiance de ses patients. Et, cela passe nécessairement par des services propres, bien organisés et accueillants », a-t-il souligné.

L'OMS entend accompagner le Congo dans la réalisation de ses politiques nationales de développement sanitaire. Ceci à travers une expertise technique et organisationnelle, le renforcement des capacités, le conseil et les négociations d'investissements.

Après la ronde de l'espace extérieur du CHU, en passant par les services de consultations externes, de carcinologie et radiothérapie, Jacqueline Lydia Mikolo a clos sa visite au service de pédiatrie grands enfants, où elle a offert des jouets aux enfants hospitalisés.

« Le service de pédiatrie grands enfants fait partie des services prioritaires à réaménager et nous tenons à voir les progrès enregistrés et les difficultés qui se posent. D'autant plus que la visite se tient après noël, il était nécessaire pour nous de faire un geste à l'endroit de ces enfants », a signifié la ministre de la Santé.