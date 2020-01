Guinée Bissau: Elu avec 53,55 %, au second tour de la présidentielle - Umaro Sissoco Embalo devient le nouveau maitre de Bissau...

Le suspens n'aura duré que 72 heures et les Bissau Guinéens qui étaient aux urnes le dimanche dernier pour le second tour de la présidentielle sont désormais fixés. Umaro Sissoco Embaló remporte cette présidentielle avec 53,55% des voix devant Domingos Simon Pareira. A 47 ans, Embaló tourne une page dans ce pays longtemps sous la mainmise du Paigc.

C'est une nouvelle page qui se tourne au pays d'Hamilcar Cabral avec la victoire de Umaro Sissoco Embaló élu nouveau Président. Une nouvelle qui a suscité la liesse dans les rues de Bissau où les militants du président élu ont exprimé toute leur joie devant l'hôtel Azalaï le quartier General du candidat du Modeb (Mouvement pour la Démocratie en Guinée Bissau ).

A peine élu nouveau maitre de Bissau, Embaló, 47 ans, fixe les priorités qui tournent autour de la paix et du développement : « Je vais tout faire pour installer la paix dans la zone, je ne serais pas que le président du Modeb mais le Président de tous les Bissau-Guinéens ... », a déclaré le nouveau Président devant des militants sur-excités en liesse hier, mercredi, à Bissau.

Au rythme de klaxons, de chants de danse, Bissau a salué la victoire du « phénomène » Emballo. Les résultats de Emballo sont le reflet de sa popularité déjà perceptible lors de la campagne électorale où l'homme a sillonné toutes les villes de la Guinée Bissau.

Le nouveau président a été soutenu et porté par des figures de la politique comme José Mario Vaz, Nuno Nubian, Carlos Gpmez Junior et d'autres personnalités de la société civile bissau guinéenne. Les défis sont cependant énormes pour le nouveau président de la Guinée Bissau qui est obligé de tendre la main au Paigc qui impacte par son influence dans les différentes institutions.

D'ailleurs, le nouveau président avait lors de la campagne promis de réserver le poste de Premier ministre au Paigc. Une victoire de Embaló qui sonne également comme une revanche pour l'ancien président José Mario Vaz trainé dans la boue avant cette présidentielle. Son alliance avec le président élu le place dans une position confortable qui lui ouvre une porte de sortie honorable. Lui qui a été éliminé dès le premier tour avec une triste 4e place.

Aujourd'hui, l'élection de Emballo à la tête du pays imprime une alternance démocratique et tourne une page de la Guinée Bissau contrôlée depuis des années par le Paigc qui était partout dans l'appareil étatique. Et lorsque le président nouvellement élu de la Guinée Bissau décide de réserver sa première sortie à Dakar chez le président sénégalais, c'est dire que Emballo sait qu'il va devoir composer avec les chefs d'Etat de la Cedeao qui semble lui avoir donné son onction. Novice dans cette expérience présidentielle, Embaló réalise une grande performance. Et pour un coup d'essai, ce fut un coup de maitre pour Embaló qui devient à 47 ans le nouveau président de la Guinée Bissau.

...SON ADVERSAIRE CONTESTE ET DENONCE DES «FRAUDES»

Le candidat de l'opposition en Guinée-Bissau, l'ancien premier ministre Umaro Sissoco Embalo, a été proclamé mercredi 1er janvier vainqueur de l'élection présidentielle dans ce petit pays d'Afrique de l'ouest à l'histoire tumultueuse, une victoire contestée par son adversaire du parti majoritaire, Domingos Simoes Pereira, qui dénonce des « fraudes».

M. Embalo, 47 ans, a comblé un retard de 12 points concédé à son adversaire lors du premier tour et remporté 53,55 % des voix dimanche dernier, contre 46,45 % pour M. Pereira, a annoncé la Commission électorale nationale (CNE). Des scènes de joie ont immédiatement éclaté à proximité de l'hôtel, sous très haute surveillance policière, où les résultats ont été proclamés.

« Les résultats provisoires qui viennent d'être proclamés sont pleins d'irrégularités, de nullité et de manipulations, qui [constituent] une fraude électorale. Un tel résultat, nous ne pouvons pas l'accepter », a déclaré devant des militants au siège de son parti M. Pereira, alors que les supporters de M. Embalo fêtaient la victoire dans le centre de la capitale Bissau à grands coups klaxons et de concerts de casseroles.

« Nous allons amener toutes les preuves qui démontrent que les résultats ont été changés » au profit de M. Embalo, a ajouté le chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), en annonçant un « recours en annulation » après consultation de ses conseillers juridiques. « Je serai un président de la concorde nationale », a pour sa part assuré Umaro Sissoco Embalo, qui défendait les couleurs du parti Madem, une dissidence du PAIGC. « L'euphorie de la campagne est terminée. J'ai besoin de tous les Bissau-guinéens pour faire une nouvelle Guinée-Bissau », a-t-il ajouté depuis son siège de campagne.

L'ONU « exhorte tous les militants à continuer de faire preuve de retenue pendant la période post-électorale », dans un communiqué mercredi de son chef en Afrique de l'ouest et au Sahel, Mohamed Ibn Chambas. Elle « félicite la Commission électorale pour la conduite exemplaire du processus électoral ». « L'élection s'est bien déroulée.

Un candidat a gagné. Il aura beaucoup de responsabilités pendant ces moments difficiles que traverse la Guinée-Bissau », avait auparavant déclaré à l'AFP une observatrice membre d'un réseau d'organisations de la société civile, Elisa Pinto. Le nouveau président « doit répondre aux préoccupations du peuple et le peuple a besoin de la stabilité et d'une réconciliation nationale. Sans ça, il ne peut pas y avoir de développement », a-t-elle ajouté.

METTRE FIN A UN BLOCAGE POLITIQUE PERSISTANT

M. Pereira avait viré en tête lors du premier tour, avec 40,1 % des voix, contre près de 28 % pour M. Embalo. Mais ce dernier a pu compter sur le soutien des principaux candidats éliminés, dont le président sortant José Mario Vaz, arrivé seulement à la quatrième place au premier tour. Le président élu est un général de brigade de réserve, ancien premier ministre (2016-2018) du président Vaz, spécialiste des questions de défense et géostratégiques. Il a également été le représentant en Afrique de l'ouest d'un fonds d'investissement libyen.

Sur ses affiches de campagne, lors de ses meetings et sur les bulletins de vote, cet homme polyglotte portait un désormais célèbre keffieh rouge et blanc. Ses partisans continuent de le surnommer « le général », bien qu'il ait quitté l'armée de son propre chef dans les années 1990.

Sur le plan politique, il est le vice-président du Madem, qu'il a fondé avec des dissidents du PAIGC sous la précédente législature. Ce père de trois enfants, « musulman marié à une chrétienne », s'est posé en « rassembleur », tout en critiquant vertement la gestion du PAIGC, parti qui a mené la lutte pour l'indépendance du Portugal en 1974 et dominé la vie politique depuis lors. L'enjeu du scrutin était de mettre fin à un blocage politique persistant. La Guinée-Bissau, petit pays de 1,8 million d'habitants, a été engluée dans la crise depuis quatre ans à cause de la mésentente entre le PAIGC et le président José Mario Vaz.

Elle est depuis son indépendance coutumière des coups d'Etat, le dernier en 2012, menés par une armée longtemps très impliquée dans la vie politique et mêlée au trafic de cocaïne venant d'Amérique latine. Le chef d'état-major de l'armée, le général Biague Na Ntam, a affirmé à plusieurs reprises que les militaires ne sortiraient cette fois pas de leurs casernes.

Alors que le Madem siège dans l'opposition, M. Embalo va devoir en premier lieu composer avec une assemblée dominée par le PAIGC. Selon la Constitution, le parlement a le droit de désigner le premier ministre, que le président peut toutefois révoquer.