Congo-Kinshasa: A la Une Provinces Société

L'ASBL « Initiative plus Olive Lembe kabila » désormais implantée dans le Grand Kivu

Fondée depuis 2007 par la présidente nationale, « Initiative Plus Olivie Lembe Kabila » (IPOLK) est désormais implantée dans le Grand Kivu afin de pérenniser les actions de l'épouse de l'ancien président de la République, Joseph kabila Kabange.

« Mon statut a changé mais le cœur est resté le même« , c'est désormais le nouveau slogan de Marie Olive Lembe Kabila pour pérenniser ses actions d'assistance sociale. Ce slogan prouve en même temps que Marie Olive Lembe kabila veut demeurer proche de la population à travers ses œuvres sociales, toujours à la rescousse des nécessiteux sans discrimination.

Le 29 décembre 2019, la ville de Goma, en particulier, et la province du Nord-Kivu, en général, a abrité cet événement qui a été rehaussée de la présence des autorités politiques, administratives, les membres de la société civile ainsi que différentes couches de la population.

Plusieurs délégations de l' »Initiative Plus » venues des provinces du Maniema, Sud -kivu, Ituri et de Kirotshe étaient présentes. Sur les banderoles qui ont décorées la salle polyvalente, on pouvait lire la phrase de Marie olive Lembe kabila à savoir, « Mon statut a changé mais le cœur est resté le même ». Un message considéré comme un texte programmé par Monseigneur Kaboy qui a indiqué que c'est une manière pour l'épouse de Joseph kabila de témoigner son amour aux congolais qu'elle n'abandonnera jamais.

Pour l'installation officielle de l'Asbl « Initiative Plus Olive Lembe Kabila », qui coïncide avec la célébration de la fête de la Sainte famille en cette période de nativité, « doit pousser chacun où qu'il se trouve à ne pas être pessimiste mais, à avancer avec Dieu . Cette phrase traduit tout un discours programme qui confirme que l'épouse de l'ancien président de la République poursuit le travail », a indiqué le représentant de lEglise du Christ au Congo, Monsieur MBALA.

Selon lui, les autorités doivent prêter main forte à cette organisation qui apporte toujours des solutions aux problèmes des démunis, nécessiteux et même à différentes couches de la population. Ainsi, il a appelé le coordonnateur de la structure et ses collaborateurs à booster davantage les actions philanthropiques de Marie olive Lembe Kabila sur terrain.

La vice gouverneur, représentant le gouverneur Nzazu Katshivita, a remercié Marie Olive pour cette initiative. A son tour, le directeur de cabinet Marie Olive Lembe Kabi, Henri Kitenge, a présenté l'ASBL « Initiative plus Olive Lembe Kabila ».

Fondée depuis 2007 par la Présidente, Marie Olive Lembe Kabila, elle a pour devise la « Solidarité » qui tire son essence dans l'amour du prochain recommandé par JESUS CHRIST.

Henri Kitenge a indiqué que les ressources de cette organisation proviennent des dons , legs et contributions de ses membres. IPOLK compte en son actif plusieurs réalisations. Dans le domaine de la santé, la construction des hôpitaux, l'organisation des campagnes médicales des soins et d'aide aux sinistrés, l'attribution des logements sociaux. Sur le plan de l'éducation, la construction des écoles, l'attribution des bourses d'études et dons des kits scolaires aux jeunes congolais.

Le directeur de cabinet de « Maman Olive » a insisté sur le fait que toutes ces œuvres ont été connues sous la casquette de l'ancienne première dame qui ne recevait ni budget, ni subvention venant de l'Etat congolais mais, grâce aux dons des partenaires étatiques et privés qu'elle n'hésite pas de citer à chaque intervention.

Ainsi, l'Asbl « Initiative plus Olive Lembe Kabila » a besoin de soutien de tous ses membres afin de poursuivre cet élan de solidarité à travers le pays .

Le président de la société civile du Nord -Kivu s'est réjoui de cette nouvelle naissance dans son groupe car, le nombre des organisations engagées dans le développement s'accroît. D'où, tous ceux qui vont y adhérer devront garder l'élan de générosité de « Maman olive Lembe » qui redonne l'espoir de vivre à plusieurs compatriotes. Les artistes comédiens ont, à travers leur prestations, démontrer l'impact des actions philanthropiques de l' »Initiative plus Olive Lembe Kabila » sur terrain. Un verre et un repas ont été partagés en toute convivialité pour clôturer cette manifestation.