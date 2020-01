Ile Maurice: Disques de l'année 2019 - Une nouvelle génération d'artistes dans la lumière

Overload ou encore Make it Right... Les Mauriciens ont fait leur choix. Et il est de ces chansons qui étaient malgré tout méconnues.

Que pensent nos artistes locaux après ce sacre de 2019 ? Rencontre...

Zoli de Jeff Steeve Bonne

Zoli le parcours de Jeff Steeve Bonne. C'est avec ce titre que le jeune chanteur, nom de scène JSB Morning Game a été élu disque de l'année sur trois radios privées - Radio Plus, Top FM et Wazaa FM. Cette balade a séduit par sa déclaration d'amour et sa douceur.

Jeff Steve Bonne n'a pas manqué de réagir en déclarant aux fans sur sa page Facebook, le 1er janvier: «Zordi se zot kinn met lazwa dan nou leker.» Avant d'annoncer qu'un nouvel album est en préparation.

Le parcours dans la musique de ce jeune homme de Vacoas âgé de 24 ne date pas d'hier. La chanson Zoli est d'abord vue plus d'un million de fois sur Youtube. La chanson, extraite de l'album La Vie Labyrinthe sort en octobre 2019. Mais c'est depuis ses 15 ans que JSB Morning Game trace sa route dans le circuit musical.

Mo pou fer tou de B.I.G featuring Lin & Otentik Groove

Sur Radio One, deux autres jeunes se sont distingués. Dans la catégorie chanson locale, le titre Mo pou fer tou de B.IG featuring Lin et Otentik Groove qui est arrivé en tête du classement. B.I.G, de son vrai nom Ashley Pereira de lancer en direct sur Facebook : «Mo pann fie li, me linn vini. Mo kontan dimoun inn kontan li.» Mo pou fer tou bénéficie de la collaboration d'une grosse pointure : Lin.

Le chanteur au feeling soul nous a dit son étonnement d'apprendre la bonne performance du titre sur Radio One. Avant de préciser: «Je n'y fais qu'un featuring ». Pour lui, B.I.G est un jeune qui débute alors que, lui, «pe rant dan laz». «Il faut encourager les jeunes. J'espère qu'il restera sincère dans tout ce qu'il fait, comme je suis moi-même sincère depuis tout ce temps dans la musique».

Lin a-t-il des projets pour 2020 ? L'interprète souligne qu'il aime bien prendre son temps. Il ne nie pas que des discussions ont eu lieu avec l'équipe d'Otentik Groove. Il se pourrait qu'il passe en studio d'enregistrement au mois de juin prochain et qu'un album sorte en 2021.

La même radio privée a aussi applaudi Anne Ga et le titre Remember Me dans la catégorie Moristyle. Il s'agit du tout premier single de la jeune chanteuse, sorti en septembre 2019. Un titre qui a d'abord fait son bout de chemin sur Youtube avant d'être lancé en grandes pompe lors d'un concert sur le rooftop du Caudan Arts Centre. Le premier album d'Anne Ga est attendu vers avril 2020.

Mama dife de Metiss Man

Enfin, la radio nationale a consacré Mama dife de Metiss Man, le nom de scène de Christophe Joseph. Pour ce chauffeur de taxi basé à Baie du Tombeau, c'est un « grand plaisir ». D'autant plus qu'il vend lui-même ses albums en faisant la tournées des foires de Curepipe à Mahébourg en passant par Flacq. Avec sa bande d'amis, donc d'autres artistes comme Jah Mike, Yennla ou Jean Alain Résidu, ils font aussi du porte-à-porte. «C'est ce contact direct avec les gens qui nous a fait connaître.»

Metiss Man reconnaît que depuis que Mama dife est disque de l'année sur Kool FM, à la Mauritius Broadcasting Corporation, des gens lui ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu sa chanson. «Nou pran li pozitif », affirme-t-il. «Je sais quels sacrifices j'ai dû faire pour sortir cet album auto-produit.» Un CD de dix titres, intitulé Sega simagri, où il était accompagné par les musiciens d'Otentik Groove, dans lequel il a investi, «environ Rs 300 000», dit-il. Mama dife, extrait de l'album Sega Simagri sorti fin 2018, est d'ailleurs un hommage à sa mère qui a élevé seule ses cinq enfants, après une séparation. Ce qui ne lui a pas enlevé sa joie de vivre et le plaisir qu'elle prend à danser le séga. Elle apparaît d'ailleurs dans le clip de la chanson.

Désormais, Metiss Man prépare sa première tournée des soirées mauriciennes en Europe. En commençant par l'Italie, à la mi-janvier. De quoi se rappeler que c'est sur une webradio, Radio 230, basée à Paris que ses chansons se sont d'abord fait connaître. De quoi oublier qu'à Maurice, «il y a eu quelques petits blocages sur certaines radios avec Sega Simagri parce que j'y utilise le mot 'galant'».