Soudan: Daglo - Détermination à rendre justice et à sauver la vie des citoyens

Genaina — Le premier vice-président du Conseil souverain, Lt-Gen. Mohamed Hamdan Daglo a ordonné que des mesures juridiques soient prises et que les auteurs soient traduits en justice.

Lors de la réunion entre la délégation fédérale et les chefs de la tribu Massalite à la Base Militaire de Geneina - chef lieu de l'état fédéré de l'ouest Darfour; Lt-Gen. Daglo a souligné que le leadership suprême du pays est déterminé à rendre justice et à sauver la vie des citoyens.

De sa part M.Saad Bahruddin Sultan Pan- Massalite a confirmé dans un communiqué de presse que la réunion fut un succès au cours de la quelle la partie Massalite a présenté un entretien raisonnable dans lequel elle a traité des exigences de la phase sécuritaire et humanitaire.

Le sultan Bahruddin a salué la réponse immédiate et rapide du gouvernement fédéral en prenant les mesures nécessaires pour contenir les conditions dans l'état fédéré de l'ouest du Darfour et a salué les directives du président du Conseil Souverain de Transition, Lt-Gen. Abdel Fattah Al-Burhan, pour avoir fourni l'alimentation et l'abri aux personnes touchées par les événements de Geneina, M. Bahruddin a indiqué que les Massalites avaient reçu des assurances du représentant de la délégation fédérale qu'une décision judiciaire sera rendue par un comité d'enquête, et le sultan de Massalite a appelé l'État à jouer son rôle dans la protection du citoyen et la résolution des distorsions qui nuisent à la cohésion et à l'unité du peuple de l'ouest du Darfour.