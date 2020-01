Soudan: Maj-Gen. Abdul Khaliq souligne l'importance de la visite de la délégation fédérale

Genaina — Le gouverneur en charge de l'état fédéré de l'ouest Darfour Maj-Gen. Abdul Khaliq Badawi a précisé que la visite effectuée par la délégation fédérale le conseil de souveraineté et celui des ministres, dirigée par Lt-Gen. Mohamed Hamdan Daglo, premier vice-président du Conseil souverain et Dr Abdullah Hamdok, premier ministre, se venait dans le cadre de s'assurer de la stabilité des conditions de sécurité après les événements dans l'état pour en mettre les solutions, en coordination avec son gouvernement, résoudre le problème à partir de ses racines et traduire en justice ceux qui y sont impliqués afin qu'ils soient un exemple pour les autres qui pensent à falsifier la vie des citoyens.

Le gouverneur de l'ouest Darfour a ajouté que la réunion conjointe entre la délégation, le Comité de sécurité de l'état et le comité fédéral d'enquête a pris un certain nombre de décisions immédiates, qui devaient renforcer les forces de l'État pour resserrer le contrôle de sécurité, prendre des mesures pour assurer le logement des personnes déplacées qui ont été déplacées vers la ville, leur fournir une assistance urgente et déployer plus de forces dans les zones de retour volontaire pour contribuer à la stabilité des citoyens et ne plus être déplacé.

M. Badawi a décrit la visite comme une mission qui est venue à tenir l'optimisme du citoyen, en particulier dans le domaine de la sécurité, et a révélé un plan qui a été mis en place pour activer et renforcer la sécurité à travers les procédures et les grandes forces qui parviennent à l'État pour désarmer et combattre tous les phénomènes négatifs dans l'état fédéré de l'ouest Darfour.