Sénégal: Sédhiou - Madina Wandifa dans la rue contre l'absence de fourniture d'eau

Les populations de la commune de Madina Wandifa ont exprimé leur colère dans les principales artères de la ville hier, mercredi 1er janvier.

Par cette manifestation publique à caractère pacifique, les 17.000 âmes qui peuplent cette contrée du nord de Sédhiou tiennent à chantonner leur courroux charrié par l'absence d'une eau potable dans la ville depuis six mois. Rendez-vous est donné sous peu pour reconduire cette marche si leur requête demeure lettre morte.

C'est une marée humaine forte de plusieurs centaines de personnes qui a déferlé hier, mercredi 1er janvier, dans les rues de la commune de Madina Wandifa.

Cette localité située à la croisée des chemins entre Sédhiou, Kolda, Ziguinchor et la Gambie manque d'eau potable depuis plus de six mois en raison des dysfonctionnements sur le réseau d'adduction d'eau.

Daffé Bayo, le porte-parole des manifestants et par ailleurs président du conseil régional de la jeunesse de Sédhiou, explique ; « Madina Wandifa est une commune de plus de 17.000 habitants et qui manque d'eau potable depuis plus de six mois.

Nous n'avons que les puits traditionnels comme ultime recours pour assouvir notre soif avec des conséquences énormes sur la santé et la productivité des populations car les femmes, pour ne citer que leur exemple, passent plus de temps à puiser de l'eau qu'à travailler.

Ce sont hélas des puits de plus de 30 mètres de profondeur » dit-il. Et de poursuivre sur un ton de colère très manifeste : « le président de la République nous avait dotés d'un forage mais le réseau est tellement vétuste qu'il ne fonctionne plus.

Il date de 1984 destiné en son temps à juste quelques familles. Nous invitons les décideurs à trouver une solution urgente à ce manquement à tous points de vue préjudiciable ».

LE PREJUDICE IMPACTE LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES DE LA COLLECTIVITE

Les femmes astreintes à une corvée quotidienne d'eau étalent leur galère par la voix de Diarra Sagna : « nous sommes fatiguées, nous n'en pouvons plus de tirer de l'eau à longueur de journée des puits de trente mètres de profondeur. Cela réduit nos activités génératrices de revenus et donc accentue le niveau de pauvreté dans la ville ».

Le maire de Madina Wandifa qui était aux côtés de sa population s'indigne des retards dans la mise en service correcte de ce forage pourtant flambant neuf alors que, selon lui, le chef de l'Etat a déjà fortement instruit les services techniques concernés pour accéder à cette demande sociale.

« Avec l'aide du président de la République, nous avions demandé et obtenu la construction d'un château d'eau mais des dysfonctionnements au niveau du réseau bien manifestement vétuste nous porte un énorme préjudice.

Il est vrai que la population souffre de ce problème mais je leur demande de patienter car le président Macky Sall est bien disposé à nous aider pour sortir de l'ornière », a rassuré Malang Sény Faty.

Toutefois, Malang Sény Faty déplore la paralysie du trafic jusqu'à la mi-journée par les manifestants. « Les populations en colère ont bloqué les routes de sept heures du matin à la mi-journée.

Cela, je le déplore car une marche bloque la mobilité et il faut laisser les gens vaquer à leurs occupations. En ma qualité de maire de la collectivité territoriale, je présente mes excuses à tous les usagers victimes collatérales de cette manifestation pacifique.

J'invite les services techniques concernés à compatir à la douleur et à la souffrance de mes concitoyens lassés de la corvée quotidienne d'eau ».

Ces manifestants qui ne décolèrent pas promettent de remettre ça si la situation reste en l'état, Daffé Bayo, le porte-parole du jour ira ainsi, « si la situation de l'eau n'est pas décantée le plus rapidement possible, nous nous ferons entendre à nouveau dans la rue ».