Algérie: Lutte/Championnat national seniors - Les athlètes du CREPESM dominent les débats

Les athlètes du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires (CREPESM) de Ben Aknoun ont dominé les épreuves du championnat d'Algérie de lutte seniors (messieurs et dames), organisées mardi et mercredi à la Coupole du Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).

Les athlètes du CREPESM de Ben Aknoun ont pris la première place du podium en lutte gréco-romaine, avec un total de 215 points, suivis des lutteurs de la ligue d'Alger (178 pts) et celle de Blida (85 pts).En lutte libre, la concurrence a été très rude avec les représentants de la ligue d'Alger, habitués à rafler les premières places dans cette spécialité grâce aux lutteurs de la sélection algérienne, mais le dernier mot est revenu aux militaires avec 172 points, devant les Ligues d'Alger (144 pts) et Oran (128 pts).

"La préparation de nos lutteurs ne s'est jamais arrêtée que ce soit avec les militaires ou à travers les stages organisés par la fédération en Algérie et à l'étranger. Nous avons confirmé notre suprématie en lutte gréco-romaine, mais également en lutte libre. Tous les moyens humains et financiers ont été mis à notre disposition par les responsables du sport militaire", a expliqué à l'APS Benrahmoun Mohamed, entraîneur du CREPESM.

"Certains combats ont été d'un niveau excellent, notamment la finale entre Merabet Abdelmalek et Ghiou Ishak dans la catégorie des 67 Kg. C'est une belle opportunité pour les staffs techniques nationaux de découvrir de nouveaux noms susceptibles de porter les couleurs nationales. Nous avons également signalé la présence de beaucoup d'athlètes juniors.", a-t- il ajouté.Deux-cent-soixante-dix-neuf (279) athlètes de 14 ligues ont pris part au championnat national de lutte seniors (messieurs et dames).Les lauréats de ce championnat national ont été récompensés par des diplômes et médailles, lors d'une cérémonie à laquelle assistaient des membres de la FALA et des représentants de la société civile et militaire.