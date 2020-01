Congo-Brazzaville: Le bilan des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Belgique)

Deuxième chapitre de ce bilan de mi-saison avec les prestations des élements évoluant dans les championnats de Belgique.

Belgique, 1re division

Avec seulement treize matches disputés depuis janvier 2019, dont cinq lors de la saison en cours (deux titularisations, deux sorties en cours de match, 169 minutes de jeu), Marvin Baudry a connu une « annus horribilis », jalonnée de blessures. Opéré de la sangle abdominale en avril, le défenseur international est revenu le 19 octobre face à Courtrai (entré en jeu à la pause).

Alors qu'il est titularisé face à Ostende le 26 octobre, il doit quitter le terrain au bout de douze minutes après un choc avec un coéquipier. Opéré du nez, il rejoue vingt-cinq minutes contre Beveren, puis rentre juste avant la mi-temps face à Eupen : quelques secondes de jeu, un choc et une commotion cérébrale mettent fin à son année le 1er décembre.

Après avoir mangé son pain noir en 2019, souhaitons-lui le meilleur en 2020. Son retour en forme pourrait faire le bonheur des Diables rouges où son expérience (cinq saisons de 1re division belge, une participation à la CAN 2015) serait bénéfique au staff et à l'équipe.

Depuis son arrivée au Cercle de Bruges, dans le cadre d'un prêt par l'AS Monaco, en juillet, Jordi Mboula a vraiment manqué de chance : pour sa première titularisation, lors de la 2e journée de Jupiler League, il écope d'une expulsion (deux avertissements) puis d'un match de suspension.

Loin des espoirs affichés à l'ASM avant sa blessure à l'aine en novembre 2018 (quatre mois d'absence), l'ancien Barcelonais n'arrive pas à s'imposer et voit son temps de jeu se réduire ( sept apparitions, trois comme titulaire, 239 minutes de jeu). Pire, il se blesse aux ischio-jambiers début octobre. Opéré fin octobre, il est depuis éloigné des terrains avec un retour espéré début 2020.

Le natif de Granollers, perturbé par les blessures, n'est plus appelé en sélection espagnole depuis mars 2018 (avec les U19 face à la Bulgarie puis la Belgique). L'heure est-elle venue pour le Congo de tendre la main à l'ailier droit de vingt ans ?

Si le sélectionneur Valdo se rend prochainement à Bruges pour rencontrer Mboula, il serait inspiré de faire un détour par Liège pour discuter avec Senna Miangué. Le très polyvalent gaucher possède un profil intéressant : latéral gauche de formation, il peut évoluer dans l'axe où son physique (1m92, 90 kg) est un atout. Et peut même dépanner comme milieu gauche.

Pilier des sélections de jeunes belges (une quarantaine de capes des U15 aux U21), le natif d'Anvers peine à faire son trou au Standard de Liège (une apparition de dix-huit minutes en championnat, une titularisation en Coupe de Belgique. A vingt-deux ans, il reste toutefois un élément à fort potentiel même s'il n'a pas pu l'exprimer durablement en Italie (à l'Inter Milan puis à Cagliari).

Fils de l'ancien international Boniface Miangué (ancien milieu de terrain de l'Etoile du Congo), Senna marchera-t-il désormais dans les pas de son père chez les Diables rouges?... du Congo, bien sûr.

Belgique, 2e division

Recruté le 1er juillet, alors que le Beerschot-Wilrijk pensait encore pouvoir évoluer en première division, Dylan Saint-Louis a déchanté : Malines finalement maintenu, le Beerschot reste en Proximus. Le cœur n'y est pas et l'équipe manque la première phase du championnat (5e du tournoi de clôture avec dix-sept points). Et l'ancien Parisien n'échappe pas à la morositéambiante avec un but en treize matches (dont huit comme titulaire).

Absent lors des trois premières journées du tournoi de clôture, il s'est relancé en décembre avec un but et une passe décisive en trois matches. Comme son équipe, première avec onze points en six journées. De quoi raviver l'intérêt du staff des Diables rouges, qu'il n'a plus côtoyés depuis 2018 ?

Co-équipier de Saint-Louis en Belgique, Prince Ibara figure lui dans les petits papiers de Valdo malgré un deuxième semestre 2019 compliqué : seulement six apparitions, pour 85 petites minutes de jeu contre trois matches de sélection (170 minutes de jeu et un but contre la Guinée Bissau).

Rappelons qu'il a dû attendre deux mois pour être enfin qualifié en Belgique, après que l'USMA, où il avait résilié son contrat, eut bloqué son CIT.

Après un premier exercice réussi à Lommel (vingt-six matches, un but), Scott Bitsindou peine à confirmer cette saison : dix rencontres de championnat, seulement quatre comme titulaire, pour un carton rouge et deux en Coupe de Belgique. Insuffisant pour le musculeux milieu de terrain de 22 ans, qui évolue parfois en défense centrale.

Dans l'impasse à Girone depuis la fin du partenariat entre le club de Liga, relégué en 2e division, et Peralda, sa filiale qui évoluait en 3e division, Yhoan Andzouana s'est relancé en Belgique début septembre. L'ancien Monégasque a rejoint Roulers, alors sous la menace d'une mise en faillite, pour un bail de deux ans. Depuis, le milieu polyvalent de 23 ans a joué treize matches pour trois buts et une passe décisive.

Avant-dernier du tournoi d'ouverture, Roulers va mieux depuis novembre et le début du tournoi de clôture (deux victoires, trois nuls et une défaite) et est 4e avec neuf points. Un bonheur ne venant jamais seul, le joueur de 23 ans a été rappelé en sélection, plus de deux ans après avoir été du voyage à Kinshasa avec Sébastien Migné. Mais cette fois, l'ancien U23 a joué une mi-temps et est désormais un vrai Diable rouge.

Quatrième du tournoi d'ouverture avec 22 points, l'Union-Saint-Gilloise confirme après six journées de la deuxième phase. Avec seulement cinq matches (un comme titulaire, 165 minutes de jeu) de championnat, Nils Bouekou a eu un apport très limité. Ajoutons toutefois que l'ancien Auxerrois a joué deux matches de Coupe (une titularisation).

A 34 ans, Francis N'Ganga espérait un autre scénario lors de son retour en Belgique. Mais l'ancien Carolo ne parvient pas à sortir Lokeren de l'impasse : sixième du tournoi d'ouverture et actuelle lanterne rouge de clôture. L'ancien international, dont la dernière apparition date du 18 octobre n'a joué que cinq matches (quatre comme titulaire) pour un bilan de deux victoires et trois défaites.

Belgique, 3e division

Après une saison blanche, Jordan Massengo, 29 ans, porte à nouveau les couleurs d'un club bruxellois : le RWDM (Racing White Daring de Molenbeek), actuel 7e du classement. L'ancien milieu de l'Union-Saint-Gilloise (75 matches entre 2015 et 2018) a joué douze matches sur seize. Une exclusion, pour une prise de bec avec l'arbitre, lors de la 9e journée et suspendu lors de la journée suivante.

L'ancien latéral droit de Concarneau (douze matches de National 1), Fred Salem-Ngabou a fait son retour en Belgique le 1er septembre (il a déjà porté les couleurs de Virton et Coxyde) en signant en faveur de l'UR La Louvière. Il y a depuis disputé six matches, dont cinq comme titulaire. La Louvière est 10e.