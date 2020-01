Congo-Brazzaville: Sanzas trophée des créateurs - Huit récipiendaires pour la 17è édition

Organisée par le Groupe Pella Yombo (GPY) que manage Henri Germain Yombo Beethoven, la cérémonie de remise de ce trophée s'est tenue la fin de l'année 2019, à Brazzaville, en présence du ministre de la Culture et des arts, Dieudonné Moyongo.

Mis sur les fonts baptismaux en 2003 avec Jean Serge Essous comme premier récipiendaire, les « Sanzas » le trophée des créateurs récompense les artistes congolais ayant excellé l'année d'avant. Depuis lors, une flopée d'artistes sont déjà passés sous les feux de sa rampe.

Ont été concernées pour cette dix-septième édition, les catégories ci-dessous : la sculpture, la peinture, la mode, le cinéma, le théâtre, la littérature et la musique. Outre cela, ce trophée récompense aussi, de leur vivant, les artistes pour l'ensemble de leurs œuvres, les mécènes, les sponsors et autres avec le prix promotion culturelle, reconnaissance et prix spécial du jury.

La cérémonie marquant la dix-septième édition s'est articulée autour de trois modules, à savoir la remise des scellés du jury ; la remise des trophées ; et pour sortir des sentiers battus, le point d'orgue a été l'interprétation séquencée de la « Marmite de Koka Mbala » de Guy Menga par la troupe Tuné Théâtre de Fortuné Bateza. Cette troupe venait de se produire à Dakar au Sénégal, à l'occasion de la douzième édition de la « Nuit du Congo à ... ».

Remettant les scellés, le président du jury de cette édition, Claure Kombo, a déclaré ce qui suit. « Je suis très heureux de vous remettre les scellés des récipiendaires des Sanzas le trophée des créateurs culturels congolais. Je vous avoue que cela n'a pas été facile. Des discussions après ont émaillé nos retrouvailles et les récipiendaires ont été retenus consensuellement. »

Le président du jury a dit également sa reconnaissance et ses remerciements à l'endroit des sachants, chroniqueurs de musique et critiques littéraires et d'art pour leur franchise dans les choix des créateurs qui ont excellé en 2019.

Les heureux récipiendaires

Huit catégories ont été retenues pour cette édition. Dans la catégorie littérature, le trophée a été remporté par Julien Makaya Nzoundou. Psychologue, clinicien, enseignant, consultant et essayiste, il a publié en 2019 : La saison des perversions (roman) ; L'appel du Kilimandjaro (poésie) ; Métempsycose constitutionnelle en République du Congo (essai) ; Crise et décadence de l'Afrique noire, les versets nègres (essai).

Catégorie peinture : Denis Noël Mouello. Professionnel depuis 2002, il peint sur la toile avec la peinture à huile. Peintre réaliste, naturaliste et symboliste spirituel, il a peint en 2019 plus d'une douzaine de tableaux exposés à Brazza art galerie.

Catégorie mode : Sakia Lekoundzou dit Sakia Lek. Elle est désigner et créatrice de mode. A travers ses expositions à l'étranger, elle valorise le raphia qu'elle met toujours au goût du jour, mais ne déclasse pas les autres tissus en pagne.

Catégorie sculpture : Anatole Koutibissa. Reconverti dans la sculpture en 1996, il a appris tour à tour chez maître Virgile Mounkala, Dominique Ntembe et Daniel Malanda. Il taille sur le Wengué, le bois gris, l'Ebène, le Padouc et le Kambala.

Catégorie théâtre : Thalès Zokéné. Au théâtre depuis 2005, il a créé sa compagnie de théâtre dénommée « Socle d'art contemporain » en 2010. Il anime des ateliers de théâtre aux Ateliers Sahm. Récemment, il a bénéficié d'une bourse de près de quatre mois en France avant de participer à la première édition du festival de lecture de Kinshasa.

Catégorie cinéma : Albé Diaho. Auteur, réalisateur et scénariste, il est dans le cinéma depuis 2010. Il a déjà tourné dans les films ci-dessous : "Ma conscience et moi", de ciné art connexion en tant qu'acteur ; "Ne faites pas ça chez vous", en tant que réalisateur scénariste...

Catégorie musique : Davy Kassa. Coqueluche du moment dans le registre tradi-moderne, il s'est inspiré des reliques musicales des Akoua, pour défricher à sa manière un espace culturel qui semble lui réussir. Cette année il a conquis les mélomanes congolais avec deux titres accrocheurs qu'il a exécuté lors de son passage à Dakar pour le compte de la « Nuit du Congo à ... ».

Catégorie reconnaissance : l'orchestre les Bantous de la capitale. Fondé en 1959, cet orchestre qui a connu une ascension irrésistible en hissant très haut le drapeau congolais dans diverses villes africaines, européennes et américaines, venait de célébrer ses 60 ans d'existence. Il est l'un des plus anciens groupes encore en fonction. A propos, le gouvernement de la République va organiser un concert pour cet orchestre là où il a été fondé, a déclaré le ministre de la Culture et des arts, Dieudonné Moyongo, à cette occasion.

L'organisateur des Sanzas, Henri Germain Yombo Beethoven, a exprimé la satisfaction de sa passion d'accompagner la diplomatie de l'État ; sa passion de faire en sorte que les arts et les lettres au Congo soient valorisés, à travers la tenue de ces dix-sept éditions consécutivement. Et s'est dit aussi heureux que les chroniqueurs culturels des deux rives (sans qu'il n'ait négocié quelque chose) se soient accordés qu'il a du potentiel et que ce qu'il fait a de la visibilité. « Tchicaya Utams'i disait que l'art doit continuer. Mais, je suis de ceux qui ont toujours pensé que, bien que l'art doit continuer, mais il doit être célébré. Voilà pourquoi, chaque année, nous pensons dans notre planning de travail, faire de telle sorte que l'art soit toujours au-devant de nos ambitions. Et nous ferons toujours de la sorte, tant que bon Dieu nous donnera toujours cette force et cette volonté », a déclaré Henri Germain Yombo Beethoven.

2019 ayant fini avec apothéose, le groupe GPY va reconduire ses concepts baroudeurs pour l'année 2020, à savoir : le festival Couleurs du Congo ; le festival Show de la République ; les Sanzas ; la « Nuit du Congo à ... » qui aura lieu à Kigali. Le gouvernement rwandais leur a fait parvenir déjà une invitation.