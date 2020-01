Congo-Brazzaville: Œuvres de charité - Lys Arnauld Poaty Pambou fait des dons de vivres aux habitants de Mongo-Mpoukou

Dans le cadre de la célébration des fêtes de fin d'année et de Nouvel An, Lys Arnauld Poaty Pambou, habitant du cinquième arrondissement Mongo-Mpoukou, a offert le lundi 30 décembre des vivres à plus de trois cents personnes.

Ces dons étaient composés de poulets, de poissons salés, de bouteilles d'huile, de riz, de boites de tomates, d'oignons et autres. Expliquant le sens de son geste, Lys Arnauld Poaty Pambou a signifié que ces dons s'inscrivent dans le cadre des œuvres de charité qu'il accomplit à l'égard des habitants de Mongo-Mpoukou. « Nous nous retrouvons chaque fin d'année avec les habitants de Mongo-Mpoukou afin que j'accomplisse ces gestes d'amour avec un élan de cœur. Je suis natif de cet arrondissement. Après avoir remis des jouets aux enfants du même quartier pendant la fête de Noël, j'ai cette fois pensé aux pères et mères. Une fin d'année représente pour moi une occasion propice pour égayer les plus âgés qui vous ont vus s'épanouir », a-t-il signifié.

Remerciant le geste de leur donateur, Makosso Zinga Véronique et Poaty Mboungou Pélagie ont expliqué que ces dons sont perçus par les habitants de Mongo-Mpoukou comme une bénédiction divine. « Que le bon Dieu comble notre fils Arnauld Poaty Pambou, lui qui a toujours pensé aux habitants de son arrondissement à l'occasion de chaque fête de fin d'année », ont-elles déclaré.