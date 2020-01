Congo-Brazzaville: Médias - Annulation des notes de nomination de trois directeurs centraux

La note n°0105/PM-Cab, signée du Premier ministre, Clément Mouamba, fait observer que les nominations de la directrice de l'information, de la directrice de la production, toutes les deux à la direction générale de la télévision nationale congolaise et du directeur de radio Brazzaville sont nulles et de nul effet.

Ce, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi n°2-2018 du 5 février 2018, déterminant les modalités de nomination aux hauts emplois et fonctions civils et militaires et celles du décret n°2018-350 du 10 septembre 2018 portant délégation de pouvoir de nomination aux ministres à certains emplois et fonctions. « En raison de l'illégalité des nominations, je vous demande de les retirer et de vous conformer à la procédure règlementaire en la matière », souligne le texte.