Maroc: Les vœux du Premier secrétaire - Bonne et heureuse année

Aujourd'hui, nous disons adieu à une année pour en accueillir une nouvelle.

Que nous nous rencontrions ou que nous nous séparions, que nous soyons d'accord ou pas, il est sûr qu'en ce moment où une année est sur le départ, il en va autrement pour certaines choses qui ne peuvent quitter notre esprit. Aussi tiendrais-je à vous exprimer du fin fond de mon cœur et de mon âme mes vifs remerciements pour votre amour et votre sincérité, et le cas échéant mes excuses pour quelques éventuels manquements.

Nous nous apprêtons en ce moment à accueillir une nouvelle année dans un climat de stabilité et de sécurité dont jouit notre pays et auquel vous avez tous contribué pour aller de l'avant vers le progrès et la prospérité.

Je suis animé du grand espoir de voir se réaliser ces nécessités qui manquent à une partie de notre peuple tels que l'enseignement, la santé, le transport ou l'emploi ou encore davantage de liberté, de sécurité et de stabilité.

Mon souhait également est que nous parvenions au sein de notre parti à une réconciliation idoine à laquelle tout le monde adhérera. Et que les forces de la gauche évoluent et progressent.

Notre objectif est que l'on vive dans une société caractérisée par l'équilibre et l'homogénéité entre toutes ses composantes.

Je vous dirais enfin que vous êtes et vous serez toujours dans notre mémoire et au centre de nos préoccupations.

Que Dieu vous garde. Bonne et heureuse année.