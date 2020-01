Congo-Kinshasa: Eric Birindwa à Goma pour la redynamisation des activités de l'AFDC-A au Nord-Kivu

Arrivé à Goma ce jeudi 2 janvier 2020, Maitre Éric Birindwa cadre du regroupement politique AFDC-A dirigé par Néné Nkulu, a affirmé que sa mission principale dans le chef-lieu de la province du Nord-Kivu s'inscrit dans la démarche de la redynamisation des activités du Parti AFDC et du regroupement AFDC et Alliés, appartenant à la famille politique Front commun pour le Congo (FCC).

« Je suis venu au Nom de son excellence Docteur Néné Nkulu, Ministre d'État en charge du Travail, Emploi et Prévoyance sociale et autorité morale de notre parti et regroupement politique pour communier avec les militants et membres du parti AFDC et du Regroupement AFDC-A de Goma afin de relancer les activités sur place en ville de Goma et dans l'ensemble de la province du Nord-Kivu« , indique Maitre Éric Birindwa.

Il souligne que dans son agenda il est prévu quelques séances de travail avec les militants et cadres du regroupement AFDC-A de Goma en vue d'une redynamisation significative des activités sur terrain pour cette nouvelle année 2020.

Le conseiller de la Ministre d'État Néné Nkulu ajoute en outre que la santé du parti AFDC se porte bien ainsi que celle du regroupement AFDC-A. Selon lui, il n'y a pas à s'inquiéter face à ce qui se raconte sur un quelconque dédoublement de ce parti et de ce regroupement politique

« Il n'y a qu'un seul parti politique dénommé AFDC et un seul regroupement AFDC-A dirigés par Docteur Néné Ilunga Nkulu et qui appartient au FCC, conduit par le sénateur à vie Joseph Kabila. Il n' y a pas débat là-dessus« , a-t-il précisé.

Installation de la Fondation Néné Nkulu

Faisant partie de la délégation venue accueillir Maitre Éric Birindwa à l'aéroport international de Goma, David Ntabiruba Nike, Président de la Fondation Néné Ilunga Nkulu a fait savoir qu'ensemble, ils vont étudier la faisabilité pour l'implantation de cette Fondation à Goma qui œuvrera essentiellement dans l'encadrement des veuves, des femmes militaires, des Femmes violées et des enfants orphelins.

« Nous avons une visée essentiellement sociale à Goma pour cette Fondation surtout que Néné Nkulu est ministre d'État en charge de la prévoyance sociale et très bientôt nous allons commencer des activités de terrain pour aider les vulnérables« , conclut David Ntabiruba Nike.

À la question de l'insécurité qui bat records à Goma, Éric Birindwa a appelé les autorités tant civiles, militaires et les services de renseignement de s'impliquer davantage dans la lutte contre l'insécurité dans la ville afin que les Gomatraciens vivent dans la quiétude.