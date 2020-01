Ile Maurice: Accident de Wooton - La chef inspectrice mutée

Un mois après le terrible accident qui a coûté la vie au pompiste Rohit Gobin, 58 ans, à la station-service de Wooton, la chef inspectrice qui était en charge du poste de police d'Eau-Coulée a été mutée au poste de Midlands. Ce transfert a pris effet à partir du 30 décembre.

La police a été vivement critiquée après qu'une fourgonnette conduite par un policier a fait une sortie de route et a percuté de plein fouet deux pompistes le mardi 26 novembre. Rohit Gobin avait rendu l'âme deux jours après.Après cet accident mortel, un sentiment de malaise régnait au poste de police d'Eau-Coulée. Les policiers en poste se disaient incapables d'agir librement face à l'enquête policière. Ils auraient été victimes d'actes d'intimidation.

L'enquête de la police dans cette affaire aurait démontré que la chef inspectrice du poste de police d'Eau-Coulée serait en quelque sorte indirectement responsable de cet accident. Elle avait la responsabilité de s'assurer que la flotte de véhicules de ce poste de police était en bon état. Or, le double cab, une Nissan blanche immatriculée 169 RM 17, ne l'était pas. Dans un rapport de l'examiner de la police, il est mentionné que : «The front tyres are in good order, while the rear tyres are worn out.»

Les enquêteurs ont conclu que l'état lisse des deux pneus arrière a été l'un des facteurs principaux qui ont provoqué l'accident. Comme il pleuvait ce jour-là, le véhicule a dérapé en roulant dans une flaque d'eau sur cette autoroute. Et même si le conducteur a appliqué le frein, il n'a pu avoir le contrôle et n'a pu maîtriser le véhicule.Depuis le début de cette affaire et ce, pour le bon déroulement de cette enquête, le quartier général de la police aux Casernes centrales n'a eu d'autres choix que de transférer la chef inspectrice afin d'éviter toute ingérence.