Congo-Brazzaville: Institut national de recherche forestière - Une demande sur la préparation des documents du conseil scientifique

Les participants au Conseil d'établissement de l'Institut national de recherche forestière (IRF) ont donné, le 27 décembre, la charge au directeur scientifique, Darel Makoundzi, de préparer les documents pour la tenue du conseil scientifique cette année.

La mission lui a été confiée lors des travaux du conseil d'établissement organisé sous la direction du directeur général de l'établissement, le Dr Victor Kimpouni.

L'ordre du jour a porté sur plusieurs points notamment la gestion financière, les activités de recherche dans les zones de recherche de Brazzaville, Pointe-Noire, Loudima, Ouesso. Autres points examiné ont concerné le rapport d'activités 2019, le rapport scientifique 2019, le projet du budget exercice 2020, ainsi que la relance du bulletin dénommé « IRF Actualité ».

A l'examen du point portant sur la présentation de l'IRF, le directeur général de l'institut a dressé le bilan des activités menées au sein des directions, des activités scientifiques avant de mettre un accent particulier sur les réalisations de l'année dernière.

Victor Kimpouni a souligné le budget exercice invariable de 2020, sans avoir revelé le montant. Il a, par ailleurs, encouragé les membres à fournir le maximum d'effort pour atteindre les objectifs fixés de l'établissement liés au domaine de la recherche forestière et ceux basés sur l'application des orientations du ministère de tutelle.

Notons que l'institut national de recherche forestière est un établissement public administratif à caractère scientifique. L'établissement situé dans l'enceinte de la cité scientifique de Brazzaville est doté d'une personnalité morale.

Les missions sont notamment d'organiser, de conduire et d'exécuter toute recherche fondamentale et appliquée visant la promotion du développement forestier durable, de mettre en œuvre une programmation scientifique autour des axes prioritaires pour le développement du pays et bien d'autres.

L'IRF organise son conseil d'établissement qui est l'organe de concertation et d'orientation en matière pédagogique chargé d'appuyer la direction générale dans le suivi et évaluation des activités de l'Institut.

Le conseil émet des avis et fait des propositions sur la marche générale et le fonctionnement de l'institut, participe à la préparation des sessions du comité de direction et émet un avis sur l'ouverture des postes budgétaires.

Au Congo, la recherche forestière a commencé depuis des années 1920, avec la mise en place de l'Arboretum de Mbuku-Situ dans le Mayombe. Compte tenu de la lourdeur et des coûts des opérations de recherche en forêt, le Congo avait confié cette activité au centre technique forestier tropical devenu aujourd'hui Cirad, par des accords de coopération scientifique signés en 1958 et en 1984. Pour des raisons budgétaires, la recherche forestière s'est focalisée, à partir des années 1970, sur les eucalyptus aboutissant ainsi à la technique de bouturage de cette espèce et au développement de la foresterie clonale.