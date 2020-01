Congo-Brazzaville: Récrutement de 2000 enseignants - Les jeunes leaders des universités et de la société civile saluent l'initiative

La Conférence des jeunes de la société civile du Congo (Cojesco) a salué, le 27 décembre à Brazzaville, le message du président de la République sur l'état de la nation prononcé le 17 décembre. Selon cette couche juvénile, ce message rime avec les attentes de la jeunesse.

La Cojesco a appuyé le recrutement des jeunes annoncé par le chef de l'Etat dans le domaine de l'éducation. Ce dernier demande que cela se fasse dans toute transparence et dans le respect des normes. La rigueur et l'équité doivent être les maîtres mots de ce recrutement et qu'il n'y ait pas des armées des favorisés.

« Nous demandons aux autorités de suivre à la lettre les instructions et les décisions du président de la République et sans distinctions aucune sur le recrutement des jeunes qui se fera l'année prochaine », a indiqué Carmel Koumba, président de la PSEE et porte-parole par intérim du Réseau des leaders et des associations des universités du Congo (Relauc).

Par ailleurs, ce regroupement des jeunes s'est réjoui du fait que ce recrutement se fera d'une part sur des jeunes sortis des écoles de formations professionnelles et de l'autre, de chaque jeune congolais de la République.

Par rapport à l'allocution du chef de l'Etat, les associations et les mouvements des jeunes leaders ont fixé plusieurs objectifs notamment dans le domaine de l'éduction, de la santé, de l'agriculture et autres.

Cette plate-forme a demandé aux Congolais de mettre en œuvre dans la paix et l'unité les recommandations et les décisions du chef de l'Etat pour favoriser le développement national.

Les jeunes leaders des universités et de la société civile du Congo ont également loué la volonté du chef de l'Etat d'éradiquer les antivaleurs. Selon eux, cette lutte doit s'effectuer particulièrement sur l'application des lois.

« Nous allons soutenir les efforts du chef de l'Etat dans le but de promouvoir l'éducation, l'entreprenariat, l'employabilité des jeunes et autres, par le lancement d'une très grande plateforme citoyenne dénommée Sursaut national pour le développement, en sigle Surnade », ont-ils conclu.

Notons que cette rencontre a été initiée par le Relauc.