Congo-Kinshasa: «Le nouveau système coopératif africain» sous la plume de M. Albert Lutete Mvuemba

«Dans les lignes qui suivent, se profilent la réforme des structures de l'économie africaine à partir de l'agriculture, secteur qui emploie l'immense majorité de la population. Cette démarche se poursuit dans les activités connexes, en passant par l'agro-industrie, afin d'enclencher un cycle vertueux de croissance de l'emploi, de l'investissement, de la production et du revenu.

Ainsi, le mérite de l'auteur est d'explorer les facteurs déterminant la réussite économique en Afrique, et particulièrement, d'alimenter le grand forum philosophique concernant la réforme du système socio-économique hérité de l'époque coloniale. C'est pour lui le lieu de susciter, au cœur de l'opinion publique, le débat sur les entraves endogènes et exogènes qui brident le développement des zones rurales subsahariennes». C'est en ces termes que l'Honorable Muller Luthelo Nyudi, le préfacier du livre «Le nouveau système coopératif africain», Député national et ex-condisciple de l'auteur, a peint cette œuvre scientifique.

Ce même préfacier indique aussi que la trame de cet ouvrage est l'économie du développement, un sujet qui préoccupe l'intelligentsia à travers le monde et, au premier chef, les experts des institutions de Bretton Woods qui, selon lui, rivalisent d'ingéniosité dans la conception des modèles stratégiques efficaces.

En parcourant la table des matières de cette production scientifique de 374 pages, l'on découvre tout de suite qu'elle est subdivisée en quatre chapitres, hormis la préface, l'avant-propos, l'introduction, la conclusion, la bibliographie, la table des figures et la liste des tableaux.

Quelle est la trajectoire de l'auteur ?

Albert Lutete Mvuemba est Inspecteur Général des Finances. Sur la quatrième de couverture, il est indiqué que cet auteur est licencié en sciences économiques de l'Université de Kinshasa, et est aussi Secrétaire Général de l'Administration Publique. Albert Lutete a été, à plusieurs reprises, Conseiller dans différents cabinets ministériels depuis 2008.

Dans son cursus, il est également Expert en diagnostic macroéconomique certifié par l'IMF, Expert-comptable, Secrétaire du Syndicat des Inspecteurs des Finances de 2000 à 2008. Il se passionne pour l'action syndicale, le développement communautaire, la sociologie africaine et le panafricanisme. Il vient de publier le Tome 1 du bel ouvrage intitulé «Le nouveau système coopératif africain» avec comme sous-titre : «Esquisse d'un programme de développement intégré des activités socio-économiques dans les zones rurales subsahariennes».

La charpente de ce chef-d'œuvre scientifique

Voici les quatre chapitres composant ce livre écrit par Albert Lutete :

Chapitre I CONTRAINTES ECONOMIQUES DES PAYS AFRICAINS (subdivisé en sept points) ; Chapitre II CONTRAINTES SPECIFIQUES DU DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE ET DU MONDE RURAL (subdivisé en quatre points) ; Chapitre III CHOIX STRATEGIQUE EN FONCTION DU STADE DE DEVELOPPEMENT (réparti en deux points) ; Chapitre IV INTEGRATION DES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES DANS ZONES RURALES (scindé en cinq points). Pour rédiger cet ouvrage, il a fallu une riche bibliographie comprenant, d'une part, une convention internationale, des textes légaux et règlementaires. Et, d'autre part, consulter 51 ouvrages, 107 articles, des sites internet, etc.

Dans son introduction, Albert Lutete signale qu'à un moment donné la Banque mondiale et le Fonds Monétaire International avaient enclenché, dans les pays africains, le processus d'élaboration des documents nationaux de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE). Mais, poursuit-il, le bilan de cette double stratégie mondiale est très contrasté selon les objectifs et les pays, quoique l'amélioration générale de la situation soit incontestable. En Afrique subsaharienne, les inégalités sociales avaient progressé à l'intérieur de presque tous les pays.

C'est pourquoi «pour conjurer cette dégradation socio-économique, les dirigeants du monde se sont réunis au mois de septembre 2015, au siège des Nations Unies à New York, pour adopter un nouveau programme en matière de développement. Ce nouvel agenda pour 2030 comprend 17 nouveaux objectifs de développement durable (ODD), ou objectifs mondiaux. Ceux-ci guideront la politique et le financement du développement pour les 15 prochaines années, en commençant par un engagement historique, la dernière ligne droite, pour éradiquer la pauvreté et éliminer la faim, instaurer l'égalité de genre, améliorer le service des soins de santé et inscrire chaque enfant à l'école. », y est-il écrit, noir sur blanc.

Concernant particulièrement le monde rural, l'auteur tire, à la page 345, la conclusion qu'il faudrait mettre en place des institutions devant prendre en charge la coordination et l'intégration des activités agricoles, afin de promouvoir les intérêts des producteurs et des consommateurs en éliminant les tiers intermédiaires, resquilleurs ou usuriers, qui rallongent la chaîne de distribution et en alourdissent le coût. Albert Lutete ajoute aussi que le développement de l'agriculture, de par le fait, ne se réalisera pas en Afrique tant que les agriculteurs ne participeront pas aux politiques et décisions touchant les zones rurales. Selon lui, les slogans politiques, la réalisation de grands projets agroindustriels ou même l'amélioration des routes et infrastructures rurales n'y apporteront rien, tant que les populations agricoles ne seront pas fédérées dans les assemblées locales délibérant sur toutes les questions liées au développement de leurs localités. C'est donc clair comme l'eau de roche.

Il serait mieux que les passionnés de l'écriture se procurent ce bel ouvrage afin d'y découvrir bien d'autres solutions idoines permettant de sortir définitivement de la pauvreté.