Congo-Kinshasa: Des familles des militaires offusquées pour n'avoir pas obtenu la ration - Alexis Thambwe Mwamba calme la tempête

N'ayant pas bénéficié de la ration des fêtes de fin d'année, les veuves et les orphelins des militaires ont effectué un sit-in, jeudi 2 janvier 2020, au siège du Parlement en vue de faire entendre leurs cris de détresse.

Informé de la descente de ces femmes et enfants, le Président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, ne s'est pas empêché de venir à leur rencontre et écouter leurs désidératas. Il a, à cet effet, trouvé, dans l'immédiat, une solution palliative, tout en promettant à ces familles d'entrer en contact avec le ministre de la défense pour avoir d'explications claires quant à la non-régularisation de leurs vivres et, par ricochet, obtenir un résultat adéquat concernant leur problème.

Là où plusieurs administrations, que ce soient publiques ou privées, ont donné des vivres à leurs personnels dans le cadre des festivités de fin d'année, ces femmes veuves et orphelins des militaires se sont estimés abandonnés et déconsidérés par les autorités du pays, alors que les forces combattantes se sacrifient tous les jours pour l'intérêt supérieur de la RD. Congo, s'agissant particulièrement de la sécurisation de toute l'étendue du territoire national.

A cet effet, ils ont salué le geste du speaker de la Chambre haute du Parlement. Alexis Thambwe Mwamba qui, tout en rassurant de mener des plaidoiries en leur faveur auprès des membres du Gouvernement, a, parallèlement réalisé, illico presto, une bonne action, dans le sens de soulager leurs peines. «Que Dieu bénisse l'Honorable Alexis Thambwe Mwamba pour le geste qu'il a posé aujourd'hui. Ceci témoigne de sa générosité. On se sentait négligé ; mais après avoir échangé avec lui, nous sommes rassurés à présent», a déclaré l'une des manifestants, avant qu'une autre promette de son soutien à ce sénateur.

«Je suis très ravie. Et je remercie Dieu Tout-Puissant pour avoir pris une solution pour les veuves et orphelins, à travers notre Papa Alexis Thambwe qui ne s'est pas enfermé dans son bureau, comme d'autres le font, alors que nous étions dehors. Que Dieu lui donne encore plus pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que Dieu soit avec sa famille, son travail. Nous les veuves, seront toujours derrière lui », a-t-elle lancé.

Au-delà de son entretien avec ces familles des militaires, le Président du Sénat, accompagné de Marie-José Sona Kamitatu, Rapporteur adjointe, a visité, le même jeudi 2 janvier 2020, les installations des services administratifs de cette Chambre haute du Parlement. Il a reçu plusieurs préoccupations de 9 directions et de 8 sections du bureau d'études, lui présentées par le secrétaire général de cette institution. Soucieux d'améliorer les conditions de travail de ces agents, Alexis Thambwe Mwamba a promis de travailler avec le bureau du Sénat, afin d'apporter des solutions idoines aux différentes inquiétudes de ce personnel administratif.