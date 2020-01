Congo-Kinshasa: Message de vœux à la Nation - Félix Tshisekedi renouvelle ses promesses

L'on croirait réécouter son discours qu'il a prononcé vendredi 13 décembre 2019, devant les deux Chambres sœurs du parlement réunies en congrès. Sauf que, cette fois-ci, le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi Tshilombo, s'est contenté d'une vingtaine de minutes pour présenter ses vœux de nouvel an 2020 à la Nation entière, via un message vidéo préenregistré et retransmis à la télévision nationale.

A cet effet, le premier congolais s'est appesanti sur des points vitaux de la vie globale du pays. De la paix durable, en passant par la sécurité sur tout le territoire national, la gratuité de l'enseignement et l'amélioration des conditions sociales des enseignants, le Président de la République demeure égal à lui-même en renouvelant ses promesses.

La conquête de la paix sur l'ensemble du territoire national reste l'une des ses priorités. «La conquête de la paix sur l'ensemble du territoire national par l'éradication de l'insécurité constitue et va constituer ma première priorité jusqu'au rétablissement effectif de la paix totale dans notre pays. Sans la paix et l'insécurité, notre population ne pourra contribuer au développement», avait-il rappelé. Dans cette optique, il a préconisé l'action transformatrice devant couronner de succès l'année 2020, qualifiée "année de l'action". «Le moment est venu de cesser les hommages aux potentialités et convoquer l'action transformatrice pour répondre efficacement aux multiples défis de notre pays, de l'Afrique et du monde. Notre pays représente plusieurs réponses aux défis de l'humanité», a martelé le Président de la République.

Gratuité de l'enseignement de base

Dans son message à la Nation, le Chef de l'Etat a rassuré avoir pris l'engagement avec le gouvernement Ilunga Ilunkamba, de sorte qu'au-delà du défi de la gratuité, qu'il veille aussi à l'amélioration de la qualité du programme, à la formation continue des enseignants, ainsi qu'à leur prise en charge. Par ailleurs, pour éviter à ce que l'effectivité de cette réforme ne puisse porter atteinte au système éducatif du pays, le Chef de l'Etat a précisé avec beaucoup d'assurances que "les discussions engagées entre mon cabinet, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST), les représentants des écoles conventionnées catholiques et les autres, ont permis au gouvernement de programmer la paie des enseignants dits : Non Payés et de Nouvelles Unités, à partir du mois de janvier 2020". Reconnaissant les efforts inlassables des autres, Félix Tshisekedi a congratulé les parents d'élèves, qui n'ont jamais cessé de consentir des sacrifices pour une bonne formation de leurs enfants. En outre, il a reconnu les conditions difficiles dans lesquelles vivent les enseignants et les professeurs d'université. Sur ce, il a annoncé la tenue des états généraux de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU) en 2020.

Hommages à la presse

Le Chef de l'Etat, avant de clore son message de vœux, a rendu un hommage vibrant aux professionnels de la plume. « C'est ici l'occasion de rendre hommage à nos enseignants et à nos professeurs d'universités qui préparent notre armée du futur, la jeunesse congolaise. Je sais que leurs conditions tant sur le plan du travail que du social ne sont pas les meilleures. Nous y apporteront les solutions idoines à l'issue des états généraux de l'Enseignement Supérieur et Universitaire que j'entends convoquer au cours de cette année qui vient", a-t-il insisté. Et ce, avant d'inviter les médias ainsi que les journalistes à véhiculer les valeurs du travail et du patriotisme pour un Congo grand et prospère.

Avant de boucler son message, il a convié la justice et le Parlement à user de leurs prérogatives respectives sans entrave aucune, avant de rappeler aux membres de l'exécutif national que la redevabilité est le critère clé de l'appréciation de chacun et l'efficacité comme leitmotiv de l'action gouvernementale.