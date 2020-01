Congo-Kinshasa: Ping-pong politique !

Acteur important de la Société civile et spécialiste des questions électorales, Jérôme Bonso tire la sonnette d'alarme le Rapport de la CENI non encore examiné au niveau du Parlement. Selon lui, le fichier électoral de 2018 risque d'être totalement dépassé et les scrutins de 2023 renvoyer aux calendes grecques. En un mot, un nouveau glissement profile à l'horizon. Vite une Session extraordinaire pour parer à cette éventualité source d'instabilité.

Dans le chapitre politique, quelques réglages sont réalisés du côté du Front Commun pour le Congo (FCC). On y annonce la grande rentrée politique de Joseph Kabila au cours de cette année 2020 qui s'ouvre. Ce Sénateur à vie affiche, de plus en plus, son ambition à briguer de nouveau, le fauteuil présidentiel lors des échéances de 2023.

A moins que les élections anticipées que réclament, à cor et à cri, la plateforme Lamuka n'interviennent avant les cinq années constitutionnellement prévues quant à la durée du mandat du Président de la République. Le FCC ne pourrait-t-il pas appuyer Lamuka sur ce point précis ? En politique, tous les calculs sont permis. Muzito et Fayulu, deux ténors de l'opposition, s'apprêtent à gagner le Grand Equateur en vue de la préparation de la grande marche de deuil et d'indignation que veut organiser Lamuka sur toute l'étendue de la RDC, voire, dans la diaspora, le jour commémoratif de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba.

Du côté de la plateforme CACH chère à Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, les choses bougent également. Le parti de ce dernier, l'UNC, vient d'adresser une correspondance à l'UDPS afin de cogiter sur la mutation de CACH de plateforme électorale en plateforme politique, à l'instar de Lamuka. Des voix s'élèvent aussi du côté des Alliés de l'UDPS qui exigent la tenue des réunions en vue de matérialiser ce changement en prévision de l'horizon 2023.

Sur un autre registre, des réactions croisées sont observées au lendemain du message de vœux du Président de la République, Félix Tshisekedi. Les uns le soutenant, comme l'acteur politique indépendant Samy Badibanga, tandis que les autres, telle la coalition Lamuka, le rejetant en bloc.

A travers son Porte-parole, le Coordonnateur de cette opposition radicale s'est montré très critique vis-à-vis du discours du Chef de l'Etat congolais.

En voici la teneur : «Il [Félix Tshisekedi] nous parle toujours de la lutte contre la corruption, il est incapable de trouver la solution à la disparition de 15 millions de dollars où son propre cabinet est mis en cause et plusieurs autres dossiers entre autres des marchés de gré à gré qui sont attribués à travers la complicité de certains membres de son cabinet. Malheureusement, il est très mal placé pour nous dire que tout va aller mieux en 2020 pendant qu'il n'a montré aucun signe de bonne foi. Nous nous estimons qu'il va continuer dans sa politique des promesses. Nous allons encore une fois constater son échec, nous allons le suivre point par point parce que la présidence qu'il a, il ne l'a pas méritée».

A quand prendra fin ce ping-pong politique ?