Cameroun: Université de Ydé 1 - Aurélien Sosso lance la carte Visa biométrique et bancaire de l'étudiant

La présentation de cette fantastique innovation technologique qui traduit l'inexorable marche glorieuse de la mère des Universités camerounaises vers le tout numérique, a eu lieu hier, jeudi 02 janvier 2020, par le Prof. Maurice Aurélien Sosso le recteur de l'Université de Yaoundé 1.

La salle des Actes de l'Université de Yaoundé 1 dans la capitale politique du Cameroun était en fête hier. La nouvelle carte de l'étudiant de l'Université de Yaoundé 1, a été présentée par Aurélien Maurice Sosso le recteur. Il s'agit d'une carte Visa biométrique et bancaire. Bon à savoir, cette carte Visa est offerte gratuitement à tous les étudiants de l'Université de Yaoundé 1, dont toutes ses grandes écoles : École normale supérieure de Yaoundé ( Ens); École normale supérieure de l'enseignement technique de Yaoundé ( Enset) dont le campus est à Ebolowa dans la région du Sud Cameroun ; l'Ecole natinale supérieure polytechnique ( Ensp ) de Yaoundé ; la Faculté de Médecine et des Sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé 1 ( Fmsb), et l'Institut universitaire du bois de l'Université de Yaoundé 1 basé à Mbalmayo dans la région du Centre.

"Elle est biométrique et Visa. Elle propose une flopée davantages à son détenteur. Entre autres, elle est un compte bancaire virtuel permettant à l'étudiant de toucher 2000 francs dans un distributeur automatique agréé par l'institution bancaire ( UBA, Ndlr) partenaire", a fait savoir le recteur de l'Université de Yaoundé 1.En effet, c'est United Bank of Africa ( UBA) du richissime homme d'affaires nigérian Tomy Elumelu, qui est la banque partenaire de l'Université de Yaoundé1. " C'est la seule banque au Cameroun qui permet à son client. de retirer 2000 francs dans un distributeur automatique de billets de banque. Le retrait minimum de toutes les autres banques est. de 5 000 francs. Cette banque est de ce fait, la seule pouvant répondre aux préoccupations des étudiants dont les parents de certains sont pauvres, surtout dans les villages, et n'ont souvent que 2 000 ou 3 000 francs à envoyer à leurs enfants" a expliqué Maurice Aurélien Sosso, dans un tonnerre d'applaudissements de plusieurs étudiants ayant fait le déplacement du lieu de la cérémonie, et ce, malgré les congés.

Selon le patron de l'Université de Yaoundé 1, la durée de la carte Visa de l'étudiant de son institution académique, est de trois ans. " Le cycle Licence est de trois ans. Nous estimons qu'elle permet donc de couvrir un cycle d'études universitaires", dira-t-il à ce propos. En effet, la carte Visa biométrique permet l'identification rapide de l'étudiant, conserve ses relevés de notes et tout son parcours académique, sans aucune possibilité de falsification. Des relevés de notes qui en croire le recteur, peuvent être consultés à partir d'un lecteur de carte.

Et le recteur de l'Université de Yaoundé 1 de déclarer que les opérations de fabrication des cartes Visa biométriques et bancaires des étudiants de l'Université qu'il dirige, débuteront dans un délai qui n'excédera pas 15 jours et qu'elles sont gratuites. " Les agents de la banque partenaire ( UBA, Ndlr) seront là, et vont directement enrôler les étudiants, pendant leur inscription académique", dixit Maurice Aurélien Sosso qui ajoute qu'une cérémonie solennelle aura d'ailleurs lieu à cet effet.

Résolument tournée vers la modernité et l'innovation technologique, la carte Visa de l'étudiant de l'Université de Yaoundé 1 permettra à son titulaire d'accéder aux bibliothèques numériques partenaires, en payant directement par celle-ci. Et l'une de ces trois meilleures bibliothèques numériques du monde à laquelle l'Université de Yaoundé 1 est affiliée, c'est Elsevier : près de 60 mille titres documentaires numériques.

Amenée par son recteur le Prof. Maurice Aurélien Sosso, l'Université de Yaoundé 1 poursuit sa sûre marche vers la modernité et l'innovation technologique. Le tout numérique. La nouvelle carte Visa de l'étudiant de l'Université de Yaoundé 1 est déjà là. Elle est gratuite. A partir d'un point de transfert d'argent comme Express Union, Money Gram.., les parents aux revenus très faibles, peuvent déjà approvisionner la carte Visa de leur enfant, lequel peut le retirer sur un distributeur automatique de billets de banque, grâce à la carte Visa offerte gratuitement par l'Université, avec l'appui technique de UBA sa banque partenaire.