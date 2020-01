Cameroun: CAF Awards - Les chances de Nchout Ajara

L'attaquante camerounaise fait partie des favorites pour le titre de meilleure joueuse africaine après une année 2019 remarquable.

Le Cameroun brillera-t-il aux CAF Awards prévus le 7 janvier 2020 à Hurghada, station balnéaire égyptienne qui jouxte la mer Rouge ? Alain Djeumfa fait partie des trois finalistes pour le prix de meilleur entraîneur de football féminin tandis que les Lionnes indomptables sont en course comme sélection nationale féminine de l'année.

Mais il y a aussi Nchout Njoya Ajara qui pour la première fois, fait partie du trio final en lice pour le titre de meilleure joueuse. La Camerounaise est en concurrence avec la Nigériane Asisat Oshoala et la Sud-africaine Thembi Kgatlana. A 27 ans - elle les aura dans quelques jours - l'attaquante de Valerenga Fc (Norvège) connaît certainement ses années les plus fastes.

Depuis quelques années, la joueuse est sortie de l'ombre de ses coéquipières en sélection pour s'imposer comme la star des Lionnes indomptables. Nchout Njoya Ajara a d'ailleurs marqué les esprits en qualifiant l'équipe pour les 1/8e de finale de la Coupe du monde de football féminin 2020 avec un but venu de nulle part dans les arrêts de jeu face à la Nouvelle-Zélande, alors que les deux équipes étaient à un but partout.

« Quand j'ai eu ce ballon dans la surface de réparation, je me suis dit que c'était la dernière action de notre vie. Voilà pourquoi j'ai gardé la tête froide. Puis j'ai mis le ballon au fond », déclarera-t-elle dans la foulée. Un but qui lui vaudra la 2e place au classement des meilleures réalisations de la compétition, et qui la fera figurer dans la liste des dix nominés pour le Prix Puskas de la FIFA, récompensant le plus beau but de l'année.

Comme pour dire qu'elle dispose de toutes ses chances pour faire aussi bien que Gaëlle Enganamouit, seule Camerounaise à avoir reçu le Ballon d'or africain (2015) dans cette catégorie pour le moment. Mais, peu importe le résultat du 7 janvier prochain, comme elle le reconnaît, elle a encore de belles années devant elle. Et on n'a certainement pas fini d'entendre parler de Nchout Njoya Ajara, d'autant que ses actions dans le domaine social ne passent pas inaperçues, comme son appui aux victimes de l'éboulement de Gouache dans la région de l'Ouest ou son soutien permanent aux forces de sécurité dans l'Extrême-Nord, et dans le Nord-ouest et le Sud-Ouest.