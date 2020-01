Algérie: Le pays décide d'envoyer 100 tonnes d'aides humanitaires urgentes en Libye

Alger — L'Algérie a décidé, sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune d'envoyer en Libye plus de 100 tonnes d'aides humanitaires "importantes et urgentes" constituées de denrées alimentaires, de médicaments, de vêtements, de tentes, de groupes électrogènes et autres, a indiqué jeudi un communiqué de la Présidence de la République.

"Sur instruction de Monsieur le Président de la République, il a été décidé d'envoyer en Libye plus de 100 tonnes d'aides humanitaires importantes et urgentes constituées de denrées alimentaires, de médicaments, de vêtements, de groupes électrogènes et autres via un pont aérien militaire reliant l'aéroport de Boufarik à celui de Djanet", lit-on dans le communiqué.

"Ce nouveau lot d'aides, précédé d'opérations similaires au profit du peuple libyen, émane des liens de fraternité qui lient les deux peuples frères et affirment la sympathie et le respect que voue le peuple algérien au peuple libyen", précise-t-on de même source.

Cette décision "exprime l'engagement de l'Algérie, gouvernement et peuple, à faire preuve d'une solidarité inconditionnelle et illimitée avec le peuple libyen pour l'aider à dépasser la conjoncture difficile qu'il traverse, à la faveur d'une solution libyenne interne, objet d'un consensus entre toutes les composantes du peuple libyen, loin de toute ingérence étrangère", conclut le communiqué.