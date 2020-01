Algérie: Décès de Dembri - Le Premier ministre rend hommage à un "grand homme d'Etat"

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a rendu hommage à l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salah Dembri, décédé jeudi, saluant "un grand homme d'Etat et digne fils de l'Algérie qui a gravé son nom en lettres d'or dans les annales de la diplomatie algérienne".

"C'est avec une grande émotion que le Premier ministre, monsieur Abdelaziz Djerad a appris la triste nouvelle du décès de monsieur Mohamed Salah Dembri, ancien ministre des Affaires étrangère, rappelé à Dieu ce 2 janvier 2020", indique un communiqué des services du Premier ministre.

"En cette douloureuse épreuve, M. le Premier ministre tient à rendre hommage au défunt, un grand homme d'Etat et digne fils de l'Algérie, qui a gravé son nom en lettres d'or dans les annales de la diplomatie algérienne et dont le long et riche parcours est orné de patriotisme, de fidélité et de dévouement au service de son pays", a souligné la même source.Le regretté, ajoute le communiqué, "s'est pleinement dévoué à porter, haut et fort et avec clairvoyance, la voix de l'Algérie dans les instances internationales".A la suite de cette "perte immense", M. le Premier ministre présente ses condoléances "les plus attristées à la famille du défunt, implorant Allah le Tout-Puissant de l'assister et de lui accorder sérénité etquiétude".

A son tour, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a présenté ses condoléances "les plus attristées" à la famille du défunt, l'assurant de toute "sa compassion et de son soutien en cette douloureuse circonstance".Le ministre a rappelé, en "cette triste occasion, la stature diplomatique du défunt qui demeurera, parmi les hauts cadres de sa génération, une référence en matière de compétence et de hauteur intellectuelle au service de la diplomatie algérienne".