Ile Maurice: Consommation - Plateaux de fruits de mer et de fromages en vogue pour 2020

Fêter le Nouvel An en faisant plaisir à ses papilles gustatives. Les Mauriciens, Calvinia ou pas, ont voulu mettre les petits plats dans les grands, en s'offrant des repas qui sortaient de l'ordinaire. Ainsi, les traditionnels déjeuners et dîners copieux du jour de l'An et du 2 janvier se sont accommodé de fines victuailles cette année.

La tendance gourmande était aux fruits de mer. Sur les tables des Mauriciens : huîtres, moules, oursins, coquilles Saint-Jacques, de même que crevettes, langoustes, langoustines, et autres crustacés sans oublier les fromages et la charcuterie.Melissa Tsin, assistante directrice commerciale de Super U, nous fait part que depuis le 20 décembre, l'enseigne proposait des plateaux de fruits de mer afin d'offrir un plus large éventail de choix à ses clients. Il y avait sept différents plateaux, «pour trois à quatre personnes, afin que le client puisse avoir une idée visuelle ainsi qu'une estimation du prix.

Le client peut aussi créer son propre plateau, selon ses préférences», indique notre interlocutrice. Les langoustes, homards et autres décapodes étaient exposés vivants, ce qui a attiré beaucoup d'amateurs, précise-t-elle. Les crustacés et les mollusques sont importés de France.Par ailleurs, elle fait ressortir que les plateaux de fromages et charcuteries étaient aussi très demandés. Les Mauriciens veulent du changement, avec des plats plus raffinés. Ces plateaux étaient déjà fixés à un tarif raisonnable, dit l'assistante directrice, prix qui tient compte du budget du consommateur moyen.

Selon elle, «c'est un peu cher pour certains» mais comme c'est le tout début de l'année, «les Mauriciens en achètent pour se faire plaisir. C'est comme aller au restaurant et un plateau suffit pour quatre personnes».Par ailleurs, Melissa Tsin partage une technique pour ouvrir les huîtres aux amateurs ; se mettre de l'huître dans la main gauche et y insérer la lame d'un couteau à 45°, ce qui va faire craquer le bivalve en deux. Ensuite sectionner le muscle qui permet de contrôler l'ouverture de la coquille. Puis de la garder fermée avec un élastique, ce qui aide à conserver toute sa fraîcheur.