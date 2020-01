Ile Maurice: Accident à The Vale - Nilesh Bundhun ne se souvient pas

Triste 2 janvier à Fond-du-Sac. Les funérailles d'Asheel Mutty ont eu lieu hier matin, à son domicile et la dépouille a ensuite été apportée chez son grand-père à Rivière-du-Rempart où le jeune homme de 19 ans vivait.

Ce dernier a été victime d'un accident de la route très tôt le 1er janvier à The Vale alors qu'il se trouvait avec des amis. Lui et Keshav Canhea, 25 ans, n'ont pas survécu. Nilesh Bundhun, 19 ans, Hritick Unoop, 19 ans, et Nitish Chinatambi, 25 ans, les trois autres amis qui ont eu la chance de s'en sortir, sont secoués par cette tragédie.Toujours admis à l'hôpital SSRN, Nilesh Bundhun a un air pensif et n'arrête pas de réfléchir. À quoi réfléchit-il ? Il n'est pas en mesure de nous répondre. Il a les larmes aux yeux quand nous lui demandons comment a eu lieu l'accident.

«Je ne me souviens de rien. Mes amis et moi nous ne savions pas où aller faire la fête. Je leur ai demandé de venir faire le réveillon chez moi. On a sonné les pétards mais après minuit, qui est parti chercher la voiture, qui a conduit, où je me suis assis, comment j'étais à l'intérieur de la voiture et comment a eu lieu l'accident ? Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que j'ai atterri à l'hôpital avec de multiples blessures», relate le jeune homme.

Amis depuis la maternelle

Sa famille lui a raconté l'accident. «Quand j'ai appris le décès de mes deux amis, j'étais anéanti car Asheel et moi sommes amis depuis la maternelle alors que Keshav et moi on travaille dans l'hôtellerie ensemble. J'ai perdu deux êtres chers. Cela fait plus de trois ans qu'on célèbre le réveillon ensemble et on n'a jamais eu de problèmes. Je n'ai pas envie de célébrer le Nouvel An.»

Nilesh Bundhun ajoute qu'ils s'étaient promis de ne pas prendre la voiture ce jour-là. «On s'était promis de ne pas rouler en cette soirée. Mais plus tôt dans la soirée, mes amis avaient en tête d'aller à Grand-Baie mais ils n'avaient pas encore décidé. Je sais que la voiture appartient à Nitish qui a l'habitude de la donner à Keshav. Lors de cette soirée, qui a conduit la voiture, je ne saurais dire.» Pour sa part, Nitish Chinatambi a des blessures profondes à la tête, aux bras, aux reins et au visage. Il peut à peine parler.

Perdu connaissance

Quant à Hritick Anoop moins blessé que les autres, il est toujours sous le choc. Toutefois il a donné sa déposition au poste de police de Grand-Baie le 1er janvier. Il a raconté aux enquêteurs qu'ils étaient à cinq camarades et avaient l'intention de partir pour Grand-Baie afin de prolonger la fête.Il a expliqué qu'il était assis à l'arrière en compagnie de Nilesh Bundhun et de Keshav Canhea. Asheel Mutty s'était assis à côté du conducteur. Lorsque ce dernier a voulu négocier un virage, la voiture a heurté un parapet. Les deux amis aux côtés de Hritick Anoop ont été projetés à l'extérieur du véhicule et ont atterri sur la route. La voiture aurait fait demi-tour et il a perdu connaissance.