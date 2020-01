Madagascar: Basket Afroleague - Deux à trois renforts étrangers pour la GNBC

La GNBC est prête à en découdre aux onze autres équipes.De nouveaux joueurs internationaux renforceront l'ossature de l'équipe de la GNBC à la saison régulière du Basket Afroleague (BAL).

2020 s'annonce très chargée pour la Gendarmerie Nationale Basket Club (GNBC). Dans trois mois, les champions de Madagascar feront le tour d'Afrique pour la saison régulière du BAL 2020. En faisant partie des 12 équipes qualifiées au Basket Afroleague, la GNBC joue gros. Mais les protégés de Lova Raharidera ont déjà montré qu'ils ont beaucoup à revendre à domicile et à Kigali. Les équipes présentes à Kigali ont toutes reconnu le talent des Malgaches surtout sur la rapidité des joueurs sur le terrain.

A quelques mois du lancement du BAL, la Fédération malgache de basket-ball et la GNBC vont présenter au grand public cette grande compétition du basket africain. Si les phases qualificatives ont été organisées par la FIBA Afrique, la saison régulière sera prise en charge et sera menée de main de maître par la NBA. Le BAL sera organisé avec la même formule que les compétitions de la NBA avec le play-off et le final four.

Allocation financière. Sept pays abriteront les compétitions à savoir l'Égypte, le Sénégal, le Nigeria, l'Angola, le Maroc et la Tunisie. Le Caire, Lagos, Luanda, Rabat,,Monastir ou Tunis seront les villes hôtes de la saison régulière de la BAL et Kigali (Rwanda) abritera le Final Four et la finale. En ce qui concerne les modalités de participation, les dépenses des clubs surtout les frais de déplacement et d'hébergement seront fournis par la NBA. La GNBC peut être serein alors d'autant plus que la NBA va allouer un budget à toutes les équipes participantes. « La NBA va équiper les clubs au niveau des maillots et va aussi amener un support financier pour qu'il y ait un minimum d'équivalence entre les 12 équipes participantes », a expliqué Jean Michel Ramaroson, président de la FMBB. La GNBC devra également recruter trois joueurs américains ou étrangers pour renforcer son ossature. Les dépenses seront prises en charge par la NBA.

Comme il s'agit d'un évènement NBA sous la houlette de la FIBA, le show sera au rendez-vous. Après un break de deux semaines, les gendarmes reprendront les entraînements à partir de mardi sur le terrain du Toby Ratsimandrava à Andrefan'Ambohijanahary. « A Kigali, nous avons eu des lacunes sur les postes 4 et 5 et nous allons combler ce handicap pour la saison régulière. Nous sommes en attente du règlement de la NBA sur les renforts des joueurs », a conclu Lova Raharidera.

Les douze équipes qualifiées

GNBC de Madagascar

Patriots du Rwanda

CFM Ferroviaro de Mozambique

Petro de Luanda d'Angola

Zamalek de l'Egypte

AS Salé du Maroc

Rivers Hoopers du Nigéria

AS Douanes du Sénégal

Union Sportive Monastirienne de la Tunisie

AS Police du Mali

GSP du Mali