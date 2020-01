Madagascar: Tilahy poursuit son périple « d'ange heureux »

Tilahy Ramanamahandry (au milieu) surprend avec « 39 tours d'ange heureux ».

Les séries de trois live intitulées « 39 tours d'ange heureux » de Tilahy Ramanamahandry se poursuivront le 11 janvier, à partir de 19h30 au no comment bar, à Isoraka. Le retour d'un des meilleurs « toasters » de la Grande Île en a surpris plus d'un l'année dernière. Avec à la clé un album très attendu qui comprendra des titres partagés, avec des pointures comme Doubl'enn, Lejim du groupe Krutambull, Mashmanjaka et les meilleurs. C'est qu'il faut rendre honneur à ce grand monsieur de la musique (voire de l'art) urbaine nationale. Ce rendez-vous marque donc la fin de la promotion de cet opus.

Les premiers morceaux du disque donnent déjà l'eau à la bouche, en attendant d'avoir tout l'ensemble. Et d'en avoir une idée concrète de la proposition de l'artiste. Des chansons comme « One Nation », que Tilahy chante avec Kheman et la jolie Kary Sampy envoient du lourd. Du reggae dub entendu dernièrement dans les années 90 sur les ondes du pays, mais arrangé à la sauce actuelle est résolument plus massive. Les vibrations « Tilahy » ne changent guère. Comme il s'entend également sur « Dia hilamina ny tany ». La paix et la fraternité restent toujours scotchées à ses textes. Le 11 janvier est à inscrire dans les agendas pour ce mois.