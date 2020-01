Madagascar: Ambohidrapeto - Quatre morts dont deux enfants dans l'effondrement d'une maison

Dame nature a fait des ravages dans la Capitale. Alors que la plupart des habitants de la ville d'Antananarivo et ses environs accueillait le Nouvel An, le caprice de Dame nature a laissé de mauvais souvenirs à Ambohidrapeto. Le mauvais temps déjà annoncé par la direction de la Météorologie depuis le debut de cette semaine sur la possibilité de pluies orageuses durant les festivités de fin d'année et de la journée du Nouvel An a bel et bien eu lieu.

La nuit du 1er janvier, la Capitale vivait une véritable catastrophe. Le pire est survenu dans la commune rurale d'Ambohidrapeto, dans le district d'Antananarivo-Atsimondrano la nuit du 1er janvier. Quatre personnes d'une même famille, un jeune homme de 19 ans, une femme de 21 ans, et deux enfants en bas âge (3 et un an), ont péri dans l'effondrement de leur maison. Le drame a eu lieu vers 23 heures. Selon les informations émanant de la gendarmerie qui se charge de l'enquête, un mur de soutènement est tombé sur cette maison alors que les occupants étaient tous dans les bras de Morphée. Ayant entendu l'écho provoqué par cet écroulement, des riverains se sont précipités sur place tout en alertant la caserne des sapeurs-pompiers de Tsaralalàna.

Puisqu'il s'agit d'une urgence, des membres du fokonolona ont tenté d'évacuer tous ceux qui étaient à l'intérieur mais en vain. C'est pourquoi, les victimes qui étaient déjà décédées, ont été déjà extirpées des décombres quand les sauveteurs de Tsaralalàna sont arrivés sur place. Après le constat effectué par les autorités compétentes, les corps des victimes ont été évacués à l'hôpital Joseph Ravaohangy-Andrianavalona. Ce n'est pas tout. Vers 17heures 45, un autre appel de détresse annonçant l'existence de deux personnes tombées dans un puit à Ambohirinimanga, à Anosy-Avaratra, est parvenu à la caserne des sapeurs-pompiers de Tsaralalàna. L'une de ces personnes était déjà mort noyé quandles plongeurs de cette unité sont arrivés sur les lieux, vers 18 heures 15. La seconde victime a été sauvée, déclare le colonel Ramanoara, chef de corps des sapeurs-pompiers de Tsaralalàna. Ce qui porte à cinq le nombre de personnes mortes accidentellement durant la journée du 1er janvier.