Madagascar: Développement communautaire - La réussite de la commune d'Andriambilany à dupliquer

L'Ambassadeur de la Confédération Suisse, SEM Chasper Sarott et l'équipe de l'ONG Tsanta constatant de visu la réussite de la commune d'Andriambilany.Un projet d'appui à l'autonomisation de la population de la commune d'Andriambilany comptant plus de 8 600 habitants répartis dans neuf fokontany, a été mis en œuvre par l'ONG Tsanta depuis le début de l'année 2019.

Il s'agit d'un projet financé par la Confédération Suisse au profit de la population dans cette commune, afin d'asseoir un développement communautaire. Les activités du projet consistent ainsi à former les responsables des fokontany , ainsi que ceux des « kianja » ou lieux publics d'échange entre les paysans, en matière de leadership, de gestion communautaire et d'éducation citoyenne. La sensibilisation de la population locale et l'amélioration du système d'alerte en matière de risques et catastrophes, ne sont pas en reste. Toutes les parties prenantes, dont entre autres, l'Ambassadeur de la Confédération Suisse, SEM Chasper Sarott, le Chef de district d'Ambatolampy, le maire de la commune d'Andriambilany et le PCA de l'ONG Tsanta, ont reconnu, lors de la séance de clôture de ce projet, que la réussite de cette collectivité décentralisée mérite d'être dupliquée ailleurs.

Jeunes impliqués. En effet, les bénéficiaires ont pu tirer des retombées économiques positives de ce projet. A titre d'illustration, la fluidité de la transmission des informations a été palpable grâce à la construction des panneaux d'affichage au niveau des fokontany et des 47 « kianja ». Des infrastructures de base telle que l'adduction en eau potable ont été également mises en place dans la commune d'Andriambilany. Et ce n'est pas tout ! Les jeunes ont été impliqués dans toutes ces activités pour assurer leur pérennisation, sans oublier l'engagement de la population à l'entretien de ces infrastructures communes. Il faut savoir que cette commune a déjà bénéficié de plusieurs projets de développement économique et social dont la plupart était financée par la confédération Suisse.

Désendettement des paysans. L'ONG Tsanta, pour sa part, y a œuvré depuis 2005 en mettant en œuvre le projet « Tsinjo Aina ». L'objectif de ce projet vise au désendettement des paysans les plus démunis tout en leur soutenant à assurer l'autonomisation de leurs activités. Aux termes de ce projet, les paysans bénéficiaires ont pu s'intégrer dans un groupe d'épargne. Ce qui leur a permis de se libérer des usuriers qui consentent un prêt à taux abusif, selon les promoteurs. C'est un phénomène très répandu en milieu rural. En outre, ces bénéficiaires sont devenus un moteur de développement de la commune d'Andriambilany. Ce projet d'appui à l'autonomisation de la population d'Andriambilany est ainsi la suite logique de ce projet « Tsinjo Aina », selon les promoteurs. Ce qui a permis aux bénéficiaires de prendre en main leur développement communautaire.