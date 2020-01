Madagascar: Gouvernement Ntsay - Deux portefeuilles stratégiques encore sans titulaires

L'actuel gouvernement conduit par le premier ministre Ntsay Christian aura un an le 24 janvier prochain. Le 24 janvier 2019, quelques jours après l'investiture d'Andry Rajoelina à la magistrature suprême, l'actuel locataire de Mahazoarivo a formé une équipe de 22 joueurs dont 21 ministres et 1 secrétaire d'État.

Le 20 octobre, deux femmes ont quitté l'équipe pour pouvoir se présenter aux Législatives du 27 mai. Il s'agit de la ministre de l'Education Nationale Volahaingo Marie Thérèse et de la ministre de la Population Irmah Lucien Naharimanana. Deux ministres intérimaires ont été nommés : Félicité Rejo-Fienena de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique à Anosy et Tianarivelo Razafimahefa de l'Intérieur et de la Décentralisation à Ambohijatovo.

L'intérim a duré quatre mois. Élues députées, Volahaingo Marie Thérèse et Irmah Lucien Naharimanana ont choisi de ne pas rester à Tsimbazaza. Elles ont réintégré le gouvernement. L'Arrêt n°48-HCC/AR de la HCC du 13 août 2019 a constaté la vacance de deux postes à l'Assemblée nationale en désignant en même temps Justin Famindra et Jean Emanielson Ravenasy, respectivement députés de Toamasina I à la place de Irmah Lucien Naharimanana et de Bealanana en remplacement de Volahaingo Marie Thérèse.

Départ voulu et limogeage. Le gouvernement Ntsay a connu deux autres intérims après les Législatives du 27 mai. Le premier a été acté au ministère des Affaires Étrangères après la démission de Naina Andriantsitohaina qui s'est porté candidat aux Municipales d'Antananarivo. Le dernier Conseil des Ministres auquel le candidat de l'IRK a assisté s'est tenu au mois de septembre. Le deuxième intérim a été constaté le 30 octobre après le limogeage du ministre de l'Energie, de l'Eau et des Hydrocarbures Vonjy Andriamanga qui a été nommé directeur général de la JIRAMA moins de deux mois après, plus précisément le 18 décembre. Le premier ministre Ntsay Christian assure jusqu'à présent l'intérim au ministère des Affaires Étrangères. Tandis que le ministre des Postes et des Télécommunication, Christian Ramarolahy, est à cheval entre Antaninarenina et Ampandrianomby.

Les deux intérims se prolongent alors que les deux départements concernés ont plus que jamais besoin des compétences approuvées sur leurs domaines de spécialisation et de disponibilité. Les négociations sur les îles éparses et la nomination d'ambassadeurs au niveau de nos représentations diplomatiques figurent parmi les défis à relever au ministère des Affaires Étrangères. Tandis qu'à Ampandrianomby, le délestage et la pénurie d'eau constituent deux problèmes à résoudre impérativement.

Restructuration. Le gouvernement joue à 20 jusqu'à présent. Le président de la République et le premier ministre ont intérêt à mettre fin à ces intérims au prochain remaniement qui devrait être le résultat de l'évaluation à mener sur les réalisations des ministres. Une partie de l'opinion n'exclut pas une éventuelle restructuration étant donné que certains départements semblent très lourds et très vastes, pour ne citer que le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux Publics, celui de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ainsi que celui des Transports, du Tourisme et de la Météorologie. Par ailleurs, certains observateurs estiment que la prochaine équipe gouvernementale devrait refléter plus d'équilibre régional. En tout cas, chaque membre du gouvernement sera évalué après le 24 janvier sur ses réalisations par rapport au contrat-programme qu'il a signé avec le président de la République.