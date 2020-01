Madagascar: Marché financier unifié - Démarrage appuyé par la BAD en Afrique Centrale

Les marchés financiers sont de plus en plus sophistiqués sur le continent africain. Hier, la BAD (Banque Africaine de Développement) a annoncé un appui financier de 783.328 Unités de compte, soit environ 976.000 euros pour appuyer le démarrage du marché financier unifié d'Afrique Centrale.

D'après les informations, l'accord de financement a été déjà signé le 21 décembre dernier, en marge de la 10e session des travaux du Comité de pilotage du Programme des réformes économiques et financières de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (PREF-CEMAC). « L'objectif global du projet est d'appuyer les stratégies d'accès aux ressources domestiques pour combler les besoins de financement des Etats de la CEMAC dans leur processus de transformation structurelle et de diversification de leurs économies. Le Programme s'articulera autour de trois composantes, notamment, l'opérationnalisation du marché financier unifié, la mobilisation de l'épargne domestique et le renforcement du capital humain sur les instruments de la bourse », a indiqué le Groupe de la BAD.

Essor. Certes, l'Afrique est aujourd'hui considérée comme l'avenir économique du monde, grâce à ses avantages en termes de ressources naturelles et de main d'œuvre abondante à coût très compétitif. Alors que les investisseurs mondiaux se ruent sur le continent, le marché financier évolue dans le même sens. D'après les économistes locaux, cette évolution est beaucoup marquée par l'essor de certains secteurs comme ceux de l'immobilier et des finances. En effet, outre les produits financiers qui gagnent du terrain sur les économies africaines, le marché de capitaux est également en pleine croissance, soutenu par la naissance des bources de commerce et des bourses de valeurs, dans de nombreux pays du continent. Pour la BAD, l'appui au développement du marché financier est en ligne avec le Cadre stratégique pour l'intégration régionale, que cette institution a élaboré, pour la période 2018-2025, notamment en ce qui concerne son pilier III portant sur l'intégration financière. Celui-ci a pour objectif d'aider les Institutions financières à devenir des acteurs régionaux et à développer un système financier régional, visant à mobiliser davantage d'épargne intérieure pour répondre aux besoins du secteur productif.