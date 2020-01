Ile Maurice: Revenus secrets - Une route de l'argent lie la famille Ambani à Maurice

Les membres de la famille de l'homme d'affaires indien Mukesh Ambani sont soupçonnés de posséder des biens et d'avoir des revenus secrets à l'étranger. Selon le journal The Hindu, Maurice figure parmi les sept pays qui intéressent le ministère indien du Revenu.

Celui-ci a entamé une enquête depuis mars 2019 à ce sujet. Le mois dernier, une correspondance a été envoyée aux autorités mauriciennes pour réclamer des informations ayant trait à l'investissement en capital des personnes visées.

Les autres pays vers lesquels l'Inde s'est tournée sont le Luxembourg, la Belgique, Ste-Lucie, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Suisse. Ces pays ont 90 jours pour envoyer les réponses en vertu des traités bilatéraux qui existent entre l'Inde et eux.

Si les soupçons s'avèrent, des poursuites contre la famille Ambani, notamment l'épouse et les enfants de Mukesh Ambani, seront entamées sous la Black Money Act 2015.

À ce jour, les membres de la famille Ambani continuent de formellement démentir les accusations portées à leur encontre. Ils estiment que l'enquête menée est «sans fondement et faite avec une intention malveillante».

Swiss Leaks

Toute cette affaire découle des Swiss Leaks de 2015, qui avaient révélé l'existence de dizaines de milliers de comptes bancaires à Genève, en Suisse, impliquant des personnalités du monde entier, avec plus de 180 milliards d'euros dissimulés. Près de 1 200 Indiens ont été impliqués, avec plus de 3,6 milliards d'euros dissimulés. Parmi eux, les frères Mukesh et Anil Ambani.

Il a été découvert que les comptes de Mukesh Ambani seraient détenus par des entités offshore. En mars 2019, le ministère indien du Revenu a fait ressortir que les membres de la famille Ambani sont les principaux bénéficiaires d'une de ces entités concernées.

Une conclusion rendue possible par une route de l'argent (Money Trail) suivie à la trace par les autorités indiennes. Mukesh Ambani, 62 ans, est le PDG de Reliance Industries, qui regroupe des activités de gaz et de pétrole, entre autres.

Il est l'homme le plus riche d'Asie et figure parmi les dix personnes les plus riches du monde, avec une fortune personnelle estimée à plus de 59 milliards de dollars.