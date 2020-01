Sénégal: FC Metz - Un départ d'Habib Diallo cet hiver ? l'entraineur donne sa version

Auteur de 10 buts cette saison en Ligue 1 avec le FC Metz, Habib Diallo est la grande énigme du côté du FC Metz. Va-t-il quitter le club de la Moselle cet hiver ?

Cette question taraude les esprits compte tenu de la performance louable à mi-saison de l'attaquant sénégalais. Mais son entraineur semble avoir la réponse.

Pour l'entraineur de Metz Vincent Hognon, son arme offensive numéro un ne quittera pas le club lors du mercato hivernal.

« On ne m'a jamais parlé du départ d'Habib Diallo cet hiver. Tout le staff technique avait insisté pour qu'il prolonge.

On voulait absolument le garder. Et on ne s'est pas trompé. Il va encore nous marquer des buts. Si on doit laisser partir Habib, ce ne serait vraiment pas un bon signal à envoyer. Non, non... il va rester ! », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Le Républicain lorrain.

Si Habib Diallo reste au FC Metz cet hiver, ça sera une bonne nouvelle pour le club lorrain en vue du maintien en Ligue 1.