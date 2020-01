Sénégal: Sédhiou - Litiges fonciers à Diende, à la lisière de la capitale régionale

Le projet de lotissement en cours dans la commune de Diendé bute sur une farouche opposition des populations de six villages de la collectivité territoriale situés à la lisière Nord-ouest de la ville de Sédhiou, le chef-lieu de région. Ils accusent le maire et son équipe de vouloir faire main basse sur leurs assiettes foncières et crient au scandale.

Face à la presse avant-hier, mercredi 1er janvier, ces populations disent être prêtes à en découdre avec qui que ce soit pour recouvrer leur «droit». Le maire de Diendé, Hamadou Diallo, déclare que son Conseil municipal se prononcera incessamment sur la question.

Les villages de Kounayan Diola, Kounayan Mandingue, Kounayan Mankagne, Bakoum Mandingue, Bakoum Mankagne et Badiandiang ne partagent plus le schéma des opérations de lotissements en cours dans la commune de Diendé à laquelle ils sont rattachés.

Face à la presse, avant-hier mercredi, leurs représentants ont dénoncé des actes d'escroquerie sur leurs assiettes foncières.

«Nous habitants des villages de Kounayan Diola, Kounayan Mankagne, Bakoum Mandingue, Bakoum Mankagne et Badiandiang sommes réunis ici à Bakoum pour manifester notre désarroi et notre refus face à la politique d'expropriation de nos terres par la mairie de Diendé.

Elle vient de démarrer des lotissements à Bakoum alors qu'elle n'a trouvé aucun accord avec les populations sur les conditions de réalisation de ce projet.

Le nombre de lots prévus est surélevé, à savoir 3.810, en plus des espaces prévus», a déclaré Yakhya Massaly, le président du Collectif des villages concernés.

Il ajoute que «c'est une répartition injuste et injustifiée des quotas qui octroient d'office plus de 50% des lots à la mairie de Diendé. Déjà elle a abattu et vendu des centaines de troncs d'arbre. Le maire impose aussi un frais de bornage exorbitant de 100.000 F CFA à 125.000 F CFA par lot».

Toujours face à la presse avant-hier, le sieur Boubacar Cissé, un autre membre de ce collectif rajoute que «pour couronner toute la mafia qui entoure ce lotissement, la mairie décide de faire laisser une emprise de 100 mètres autour de la route nationale parce qu'ils veulent s'adjuger de tous les lots situés en face de la route nationale».

Ces populations des villages de Kounayan Diola, Kounayan Mandingue, Kounayan Mankagne, Bakoum Mandingue, Bakoum Mankagne et Badiandiang, situés sur la façade Nord-ouest de la commune de Sédhiou, déclarent avoir informé qui de droit.

Aussi se disent-elles prêtes à en découdre avec qui que ce soit. «Nous sommes prêts à nous battre par tous les moyens, fussent-ils mystiques, pour faire respecter notre droit de propriété qui est bafoué», a notamment souligné Yakhya Massaly le porte-parole des supposés victimes de ces lotissements.

Quant au maire de Diendé, Hamdou Diallo, il déclare que le Conseil municipal se réunira sur la question et y apportera les réponses adéquates.